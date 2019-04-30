Универсальную боевую платформу белорусского производства впервые представят на MILEX

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Универсальную боевую платформу впервые представит на выставке MILEX 2019 белорусская компания "ОКБ ТСП", сообщили БЕЛТА в Госкомвоенпроме.

Универсальная боевая платформа - новинка от научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП". Впервые ее покажут именно на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2019.

Платформа предназначена для транспортирования модулей различного назначения. "Она обеспечивает комфортное размещение боевого расчета, защиту экипажа и десанта от пуль, осколков и мин, решение коммуникационных, навигационных и управленческих задач. При этом оснастить платформу можно на выбор штабным модулем, боевым - с заданным комплектом огневых средств, санитарным - для оказания первой помощи и эвакуации раненых или транспортным - для перевозки боевых подразделений", - рассказали в Госкомвоенпроме.

"ОКБ ТСП" - инновационное предприятие, которое занимается глубокой модернизацией существующих образцов вооружения и военной техники, научно-техническими и военно-научными исследованиями, разработкой и серийным производством новых систем вооружения, а также созданием и производством аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске 15-18 мая. Экспозиция разместится на площадях спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, а ее основу составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. Церемонию официального открытия планируется провести 15 мая на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Во время выставки предполагается проведение 8-й международной научной конференции по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также технологий двойного назначения.

MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Организаторами выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Министерство обороны и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-