Университет гражданской защиты МЧС 23 марта проведет день открытых дверей

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в Университете гражданской защиты МЧС 23 марта, сообщили БЕЛТА в вузе.
Регистрация будущих абитуриентов начнется в 10.30, а мероприятия дня открытых дверей стартуют в 11.00. "Гостей ожидает общение с курсантами, членами приемной комиссии и руководством университета. Кроме того, в программе дня открытых дверей демонстрация пожарной и аварийно-спасательной техники, элементы боевой работы дежурной смены, ознакомление гостей с учебно-лабораторной базой университета, условиями жизни и быта курсантов", - рассказали в УГЗ.
Университет готовит специалистов по двум специальностям первой ступени высшего образования - "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" и "пожарная и промышленная безопасность". В прошедшем году на первую специальность набирали 150 юношей, на вторую - 45 парней и 15 девушек. Обучаются в вузе, кроме граждан Беларуси, также будущие спасатели из Азербайджана и Казахстана.
Три учебные пожарные аварийные части, где курсанты могут отточить свои навыки, функционируют в вузе. Также действует учебно-практический центр на базе Республиканского отряда специального назначения МЧС. Для тренировок используется и полигон оперативно-тактической подготовки, где в условиях, максимально приближенных к реальным, моделируются всевозможные ЧС и их ликвидация.
Функционирует и лаборатория, аккредитованная для проведения испытаний пожаровзрывоопасности веществ и материалов. В образовательном процессе используется и специализированное программное обеспечение, с помощью которого моделируются пожары и иные чрезвычайные ситуации.
Университет является членом Европейской ассоциации учебных заведений по подготовке кадров для пожарных аварийно-спасательных служб - EFSCA. Вуз активно взаимодействует в реализации программ и с другими международными организациями.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3925 BYN
|2.386 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.0963 BYN
|2.097 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2894 BYN
|3.28 BYN
|3.289 BYN