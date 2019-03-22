Университет гражданской защиты МЧС 23 марта проведет день открытых дверей

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в Университете гражданской защиты МЧС 23 марта, сообщили БЕЛТА в вузе.

Регистрация будущих абитуриентов начнется в 10.30, а мероприятия дня открытых дверей стартуют в 11.00. "Гостей ожидает общение с курсантами, членами приемной комиссии и руководством университета. Кроме того, в программе дня открытых дверей демонстрация пожарной и аварийно-спасательной техники, элементы боевой работы дежурной смены, ознакомление гостей с учебно-лабораторной базой университета, условиями жизни и быта курсантов", - рассказали в УГЗ.

Университет готовит специалистов по двум специальностям первой ступени высшего образования - "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" и "пожарная и промышленная безопасность". В прошедшем году на первую специальность набирали 150 юношей, на вторую - 45 парней и 15 девушек. Обучаются в вузе, кроме граждан Беларуси, также будущие спасатели из Азербайджана и Казахстана.

Три учебные пожарные аварийные части, где курсанты могут отточить свои навыки, функционируют в вузе. Также действует учебно-практический центр на базе Республиканского отряда специального назначения МЧС. Для тренировок используется и полигон оперативно-тактической подготовки, где в условиях, максимально приближенных к реальным, моделируются всевозможные ЧС и их ликвидация.

Функционирует и лаборатория, аккредитованная для проведения испытаний пожаровзрывоопасности веществ и материалов. В образовательном процессе используется и специализированное программное обеспечение, с помощью которого моделируются пожары и иные чрезвычайные ситуации.

Университет является членом Европейской ассоциации учебных заведений по подготовке кадров для пожарных аварийно-спасательных служб - EFSCA. Вуз активно взаимодействует в реализации программ и с другими международными организациями.-0-