Университет гражданской защиты МЧС проведет день открытых дверей 31 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет гражданской защиты МЧС 31 октября проведет день открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

"День открытых дверей пройдет в Университете гражданской защиты МЧС 31 октября. Его гости - будущие абитуриенты из Минска и Минской области. Абитуриенты же из других регионов смогут побывать на мероприятии посредством онлайн-трансляции дня открытых дверей. Она начнется 31 октября в 11.00 и будет транслироваться на YouTube-канале университета", - рассказал Андрей Садовский.

В программе - демонстрация пожарной и аварийно-спасательной техники, элементов боевой работы дежурной смены, ознакомление гостей с учебно-лабораторной базой университета, условиями жизни и быта курсантов. Кроме того, курсанты университета МЧС расскажут об учебе в спасательном вузе, а также условиях жизни и организации своего быта. Задать свои вопросы можно уже сейчас, позвонив по телефону приемной комиссии 8 (017) 345-33-38 или прислав их в электронном виде на адрес ai@ucp.by и в официальную группу в социальной сети ВКонтакте.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз является образовательным центром в сфере гражданской защиты, обеспечивающим реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На 7 факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по образовательным программам подготовки кадров первой и второй ступеней высшего образования по 18 специальностям. Обучение в университете проходят более 2 тыс. человек, в том числе граждане иностранных государств.-0-