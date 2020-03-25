Университет гражданской защиты МЧС проведет день открытых дверей онлайн

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет гражданской защиты МЧС впервые проведет день открытых дверей в онлайн-режиме, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мероприятие начнется 28 марта в 11.00 и будет транслироваться на YouTube-канале университета. Гости в студии - ответственный секретарь приемной комиссии Игорь Аушев, начальник учебно-методического центра Светлана Маршина, курсанты Роман Рисник и Вероника Евтух - расскажут про университет, представят факультеты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности. Представители спасательного вуза также расскажут об особенностях проведения приемной кампании 2020 года.

Задать свои вопросы можно уже сейчас, позвонив по телефону приемной комиссии 8 (017) 345-33-38 или прислав их в электронном виде на адрес ai@ucp.by и в официальную группу в социальной сети "Вконтакте".

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз является образовательным центром в сфере гражданской защиты, обеспечивающим реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На 7 факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по образовательным программам подготовки кадров первой и второй ступеней высшего образования по 16 специальностям. Обучение в университете проходят более 2 тыс. человек, в том числе граждане иностранных государств.-0-