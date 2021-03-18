Университет МЧС 27 марта проведет день открытых дверей онлайн

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в Университете гражданской защиты МЧС 27 марта онлайн. Старт ему будет дан в 11.00 на YouTube-канале вуза. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

"В прямом эфире ответственный секретарь приемной комиссии университета МЧС Илья Борисевич ответит на вопросы, поступившие комиссии. Кроме того, курсанты факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности презентуют свои факультеты и расскажут об учебе в спасательном вузе, а также условиях жизни и своем быте", - рассказал Андрей Садовский.

Задать вопросы, на которые в прямом эфире ответят специалисты университета МЧС, можно уже сейчас, позвонив по телефону приемной комиссии 8 (017) 345-33-38 или прислав его в электронном виде на адрес umc@ucp.by. Свои вопросы можно присылать и в официальную группу в социальной сети "ВКонтакте".-0-