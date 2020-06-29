Университет МЧС и БГМУ запустили онлайн-курс для специалистов из Колумбии

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанционный тренинг для специалистов из Колумбии организовали работники Университета гражданской защиты МЧС и Белорусского государственного медицинского университета при содействии посольства Беларуси в Эквадоре, сообщает БЕЛТА.

Сегодня стартовал первый международный дистанционный курс "Реагирование на инциденты с использованием опасных биологических, химических и радиоактивных веществ" для представителей госорганов и научных организаций Колумбии. Он продлится до 2 июля. Идея организации курса возникла после обмена письмами между президентами Беларуси и Колумбии по тематике противодействия пандемии COVID-19.

"Наиболее квалифицированные белорусские эксперты разработали этот тренинг для слушателей Колумбии с учетом их пожеланий. В связи с большим интересом в испаноязычных странах в наших ближайших планах - провести этот курс для слушателей из других стран Латинской Америки", - отметил при открытии курса посол Беларуси в Эквадоре и по совместительству в Колумбии, Никарагуа и Панаме Николай Овсянко.

На тренинге специалисты рассмотрят меры реагирования на инциденты с использованием опасных биологических, химических и радиоактивных веществ и другие актуальные вопросы. Будет представлен опыт Беларуси по предупреждению и противодействию распространению эпидемии COVID-19 и других инфекционных заболеваний.-0-