Университет МЧС и Международный центр химбезопасности и защиты будут сотрудничать

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о взаимопонимании между Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси и Международным центром химической безопасности и защиты (Польша) подписали сегодня начальник белорусского спасательного вуза Иван Полевода и президент центра Кшиштоф Патурей. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

Документ предусматривает сотрудничество в подготовке и реализации проектов международной технической помощи. Учреждения также намерены способствовать созданию специализированных программ в области химической и экологической безопасности и гражданской защиты, а также проводить совместные консультации по всему спектру деятельности, связанной с химической безопасностью.

Кроме того, в документе речь идет и о взаимном обмене специалистами и преподавателями, проведении совместных научно-исследовательских работ с использованием научно-лабораторных баз учреждений.

Делегация Международного центра химической безопасности и защиты находится в Беларуси с официальным визитом 11-13 сентября. Программа включает ознакомление с учебными площадками Университета гражданской защиты МЧС и его филиала в Борисовском районе, а также техникой, инструментом и оборудованием, который будут использоваться в совместных с университетом командно-штабных учениях в октябре по проекту EU-CHEM-REACT 2.

Международный центр химической безопасности и защиты является координатором проекта "Укрепление и обеспечение высокого уровня реагирования в рамках Механизма гражданской защиты Европейского союза посредством серии учений и различных мероприятий по обеспечению готовности участвующих сторон на национальном уровне" (EU-CHEM-REACT 2), в состав консорциума которого входит и Университет гражданской защиты МЧС.-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС Беларуси