Университет МЧС подтвердил госаккредитацию

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет гражданской защиты МЧС подтвердил государственную аккредитацию на соответствие заявленному виду - профильный университет. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

На основании решения Департамента контроля качества образования Министерством образования был выдан сертификат. Также подтверждена государственная аккредитация по специальностям: высшего образования I ступени: "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", "пожарная и промышленная безопасность"; высшего образования II ступени: "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", "управление защитой от чрезвычайных ситуаций", "ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона", "информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям", а также по специальностям госпереподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование: "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", "промышленная безопасность", "инжиниринг безопасность объектов строительства", "правоведение", "охрана труда в отраслях непроизводственной сферы".

Кроме того, аккредитованы были и две новые специальности: высшего образования II ступени "информационно-коммуникативное обеспечение безопасности жизнедеятельности", а также переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование "ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона". Соответствующие сертификаты также были выданы Министерством образования Беларуси.

Стоит отметить, что абитуриенты 2021 года имеют уникальную возможность посетить спасательный вуз Беларуси онлайн, побывав на дне открытых дверей. Он стартует 27 марта в 11.00 на YouTube-канале университета МЧС.

"Подчеркнем, что в Университете гражданской защиты можно получить квалификацию инженера по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или инженера по пожарной и промышленной безопасности. Специальности очной (дневной) формы получения образования: "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" с присвоением квалификации "инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (конкурс проводится среди юношей) и "пожарная и промышленная безопасность" с присвоением квалификации "инженер по пожарной и промышленной безопасности" (раздельный конкурс для юношей и девушек)", - добавили в УГЗ.-0-