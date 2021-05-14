ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 14 мая 2021
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:53 Более 150 призывников Могилевской области направлены на срочную военную службу Регионы
16:52 Синхронистки Василина Хондошко и Дарья Кулагина заняли 4-е место на ЧЕ в произвольной программе Спорт
16:40 Университет МЧС презентовал достижения своей научной школы в Москве Общество
16:35 Боевой арсенал изъят у могилевского пенсионера Происшествия
16:33 Головченко: нужно интенсифицировать развитие регионов с учетом конкурентных преимуществ Экономика
16:30 Четыре студенческих общежития построят в Минске до 2023 года Регионы
16:30 Региональный форум ко Дню семьи пройдет в Бобруйске под эгидой Минтруда Регионы
16:27 Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в I квартале $3 млрд Экономика
16:24 Житель Белыничского района похитил у сельхозпредприятия 140 л дизтоплива Происшествия
16:13 Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз пищевых добавок на Br110 тыс. Происшествия
16:11 Минск в первом квартале продемонстрировал стабильный экономический рост - Кухарев Регионы
16:10 Готовность кормоуборочной техники обсудили на республиканском совещании в Витебске Регионы
16:10 В Смолевичском районе задержан серийный вор-домушник Происшествия
16:03 ГАИ Минской области патрулирует дороги на мотоциклах Регионы
16:02 Парк техники гродненских спасателей пополнил 46-метровый подъемник Регионы
15:56 Новый компьютерный томограф начал работу в 4-й больнице в Гродно Регионы
15:54 Пятеро граждан Камеруна, Гвинеи и Сенегала пытались пересечь госграницу Происшествия
15:39 В БГУ будут готовить политологов на заочной форме обучения Общество
15:28 Государство обретает единство, если состоит из сильных семей с едиными устоями - Кличковская Регионы
15:28 За оскорбление милиционера задержан минчанин - возбуждено уголовное дело Происшествия
15:23 Белорусские биатлонисты добились в прошлом сезоне значительного прогресса - Виктор Лукашенко Спорт
15:21 Минское метро 15 мая будет работать по графику пятницы Регионы
15:15 Замминистра МВД 15 мая проведет прямую телефонную линию Общество
15:14 БГУ и Университет Цинхуа подписали меморандум о взаимопонимании Общество
15:14 БСЖ запускает 16 мая акцию по благоустройству во дворах и на детских площадках Общество
15:12 С начала года зафиксировано свыше 120 случаев интернет-вымогательств Происшествия
15:02 В ВГУ открыли две современные лаборатории для студентов Регионы
15:02 В Гомельской области возбудили уголовные дела о распространении персональных данных прокуроров Происшествия
14:55 В Витебске прошла церемония открытия второго этапа Республиканской спартакиады среди суворовцев и кадет Спорт
14:44 Забег трусцой с уборкой мусора: первый плоггинг-тур пройдет в мае в областных городах Беларуси Общество
Все новости
Все новости
Общество
14 мая 2021, 16:40

Университет МЧС презентовал достижения своей научной школы в Москве

Фото МЧС
Фото МЧС

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достижения научной школы Университета гражданской защиты МЧС Беларуси по направлению огнестойкости строительных конструкций зданий и сооружений презентованы на научно-практической конференции "Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности" в Москве. Она проходит в рамках ежегодного Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

Сегодня на заседании стратегической сессии конференции свой доклад о комплексном подходе в исследовании огнестойкости строительных конструкций сделал доцент кафедры пожарной безопасности университета МЧС, кандидат технических наук, доцент Сергей Жамойдик. Он рассказал присутствующим о трех проведенных учеными вуза МЧС крупномасштабных огневых испытаниях, где были построены образцы зданий в натуральную величину и смоделированы реальные их возгорания, в ходе которых проведены соответствующие замеры поведения строительных конструкций в сложившихся ситуациях.

Кроме того, представитель спасательного вуза подробно остановился на проводимых модельных испытаниях строительных конструкций и их результатах, а также проанализировал защиту магистерских, кандидатских и докторских диссертаций по этому направлению. В конце выступления Сергей Жамойдик ответил на вопросы участников конференции.

Делегация МЧС Беларуси принимает участие в Международном салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2021", проходящем в Москве с 12 мая. В состав делегации вошли представители Университета гражданской защиты МЧС. В рамках мероприятий салона министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским проведены переговоры с руководителем спасательного ведомства России Евгением Зиничевым, а также министром МЧС Армении Андраником Пилояном, где обсуждались вопросы сотрудничества между ведомствами стран.

Кроме того, специалистами МЧС презентованы научно-технические разработки Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сделаны доклады в рамках конференций салона.

XIII Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" проходит с 12 по 16 мая в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Его организаторы - Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел России. Впервые салон прошел в 2008 году.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка Москва МЧС
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В БГУ будут готовить политологов на заочной форме обучения
Фото из архива Замминистра МВД 15 мая проведет прямую телефонную линию
Фото из архива БГУ и Университет Цинхуа подписали меморандум о взаимопонимании
Фото из архива БСЖ запускает 16 мая акцию по благоустройству во дворах и на детских площадках
Фото Plogging Belarus Забег трусцой с уборкой мусора: первый плоггинг-тур пройдет в мае в областных городах Беларуси
Три мероприятия Союзного государства пройдут в Беларуси во время детской оздоровительной кампании
Главное
Александр Лукашенко во время посещения рынка Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров
Головченко: нужно интенсифицировать развитие регионов с учетом конкурентных преимуществ
"Минималка" и БПМ будут определяться по-новому, минимальный потребительский бюджет отменяется
"Специалист должен чувствовать востребованность". На МАЗе обсудили закрепляемость молодых кадров
Топ-новости
Лукашенко высказался насчет восстановления храма в Будславе после пожара
В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов
Минск в первом квартале продемонстрировал стабильный экономический рост - Кухарев
Более 2 тыс. человек приняли участие в исследовании популяционного иммунитета против COVID-19
Белорусская наука занимает достойное место в мировом научном пространстве - Шумилин
Отправка призывников на срочную военную службу началась в Беларуси
Проживающие в странах ЕАЭС и Молдове белорусы смогут получать пенсии в местной валюте
Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в I квартале $3 млрд
Дождливая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни
Рекордное количество ребят стали участниками конкурса "Пасха в Minsk World" в этом году!
Белорусские биатлонисты добились в прошлом сезоне значительного прогресса - Виктор Лукашенко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1109 пациентов с COVID-19, выписаны 1067
Минобороны проверяет боевую и мобилизационную готовность
Денис Урад осужден на 18 лет за измену государству
"Белпочта" ко Дню семьи доставит открытки бесплатно
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.