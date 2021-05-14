Университет МЧС презентовал достижения своей научной школы в Москве

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достижения научной школы Университета гражданской защиты МЧС Беларуси по направлению огнестойкости строительных конструкций зданий и сооружений презентованы на научно-практической конференции "Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности" в Москве. Она проходит в рамках ежегодного Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

Сегодня на заседании стратегической сессии конференции свой доклад о комплексном подходе в исследовании огнестойкости строительных конструкций сделал доцент кафедры пожарной безопасности университета МЧС, кандидат технических наук, доцент Сергей Жамойдик. Он рассказал присутствующим о трех проведенных учеными вуза МЧС крупномасштабных огневых испытаниях, где были построены образцы зданий в натуральную величину и смоделированы реальные их возгорания, в ходе которых проведены соответствующие замеры поведения строительных конструкций в сложившихся ситуациях.

Кроме того, представитель спасательного вуза подробно остановился на проводимых модельных испытаниях строительных конструкций и их результатах, а также проанализировал защиту магистерских, кандидатских и докторских диссертаций по этому направлению. В конце выступления Сергей Жамойдик ответил на вопросы участников конференции.

Делегация МЧС Беларуси принимает участие в Международном салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2021", проходящем в Москве с 12 мая. В состав делегации вошли представители Университета гражданской защиты МЧС. В рамках мероприятий салона министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским проведены переговоры с руководителем спасательного ведомства России Евгением Зиничевым, а также министром МЧС Армении Андраником Пилояном, где обсуждались вопросы сотрудничества между ведомствами стран.

Кроме того, специалистами МЧС презентованы научно-технические разработки Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сделаны доклады в рамках конференций салона.

XIII Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" проходит с 12 по 16 мая в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Его организаторы - Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел России. Впервые салон прошел в 2008 году.-0-