Университет МЧС признан лучшим на Всероссийской студенческой олимпиаде по теоретической механике

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой для Университета гражданской защиты МЧС закончилась Всероссийская студенческая олимпиада по теоретической механике. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Команда университета МЧС признана лучшей среди белорусских вузов, представлявших страну на олимпиаде. Само мероприятие прошло на электронной площадке Уфимского государственного нефтяного технического университета (Россия) в онлайн-формате еще в середине декабря, а вот итоги оргкомитет подвел только сейчас", - рассказали в пресс-службе.

Цель олимпиады - развитие творческих способностей студентов и интереса к научно-исследовательской деятельности, распространение знаний среди обучающихся, а также популяризация вузов в международном образовательном пространстве. "Стоит отметить, что более чем 100 студентам из 34 команд, представляющих Беларусь, Китай, Россию и Туркменистан, необходимо было решить шесть задач по основным разделам теоретической механики - статике, кинематике, динамике. Причем каждая задача оценивалась членами жюри по-разному - задачи по статике оценивались в 13 баллов, по кинематике - в 15, по динамике - в 16, а в общем максимальный результат олимпиады составлял 45 баллов", - отметили в ведомстве.

Команду Университета гражданской защиты представляли курсанты Никита Ляшенко, Никита Полочанин, Артем Титовец и Алексей Федоров. Подготовкой ребят к олимпиаде занимались заместитель начальника университета по научной и инновационной деятельности Андрей Камлюк и доцент кафедры промышленной безопасности университета МЧС Тарас Мартыненко.

В командном зачете вузов, представляющих Беларусь на Всероссийской студенческой олимпиаде, Университет гражданской защиты МЧС стал победителем, а лучшим участником был признан будущий спасатель факультета техносферной безопасности Никита Ляшенко.-0-