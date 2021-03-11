Университет МЧС проведет 27 марта день открытых дверей

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в Университете гражданской защиты МЧС 27 марта. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель вуза Андрей Садовский.

В программе - демонстрация пожарной и аварийно-спасательной техники, элементов боевой работы дежурной смены, ознакомление гостей с учебно-лабораторной базой университета, условиями жизни курсантов. Кроме того, курсанты расскажут об учебе в спасательном вузе, о своем быте. Задать вопросы можно уже сейчас, позвонив по телефону приемной комиссии 8 (017) 345-33-38 или прислав их в электронном виде на адрес umc@ucp.by и в официальную группу в социальной сети "ВКонтакте".

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз является образовательным центром в сфере гражданской защиты, который готовит кадры с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На семи факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре обучают по образовательным программам подготовки кадров первой и второй ступеней высшего образования по 18 специальностям. В университете учатся более 2 тыс. человек, в том числе иностранные граждане.-0-