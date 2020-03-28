Университет МЧС провел день открытых дверей онлайн

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет гражданской защиты МЧС впервые провел день открытых дверей в онлайн-режиме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В студии на вопросы многочисленных будущих абитуриентов из Беларуси и России отвечали ответственный секретарь приемной комиссии Игорь Аушев, начальник учебно-методического центра Светлана Маршина, курсанты Роман Рисник и Вероника Евтух.

Гости рассказали про университет, представили факультеты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности. Они также сообщили об особенностях проведения приемной кампании 2020 года. Прямая трансляция велась в прямом эфире на YouTube-канале и официальной группе вуза в социальных сетях.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз - образовательный центр в сфере гражданской защиты, обеспечивающий реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На 7 факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по образовательным программам подготовки кадров первой и второй ступеней высшего образования по 18 специальностям. Обучение в университете проходят более 2 тыс. человек, в том числе граждане иностранных государств.-0-