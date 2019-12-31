Университет МЧС с 2020 года начнет проводить повышение квалификации по радиационной безопасности

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение квалификации по обеспечению ядерной и радиационной безопасности стартует в Университете гражданской защиты МЧС с 2020 года, сообщили БЕЛТА в вузе.

"Университет гражданской защиты МЧС с 2020 года начнет проводить повышение квалификации технических руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Это стало возможным благодаря полученному университетом МЧС в конце 2019 года разрешению Госатомнадзора. Повышение квалификации будет проводится по утвержденным образовательным программам", - рассказали в вузе.

Курс "Основы обеспечения ядерной и радиационной безопасности" предназначен для специалистов, участвующих в обеспечении ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации объектов использования атомной энергии. Его продолжительность составляет 72 учебных часа. Еще одно направление, по которому в Университете гражданской защиты готовы провести подготовку, - "Радиационная безопасность, радиационный контроль". Пройти его могут ответственные за радиационную безопасность, радиационный контроль на промышленных предприятиях и в научных учреждениях. Отвечающие за контроль обеспечения радиационной безопасности в организациях медицинского профиля тоже смогут повысить свою квалификацию. Для них продолжительность курса составляет 36 учебных часов.

Организатором повышения квалификации, а также координатором по вопросам обучения является факультет безопасности жизнедеятельности Университета гражданской защиты МЧС. Более подробную информацию можно получить в вузе.-0-