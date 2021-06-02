Университет МЧС запускает дистанционные обучающие курсы по защите от ЧС

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультет безопасности жизнедеятельности Университета гражданской защиты МЧС с середины июня запускает 10-дневные дистанционные обучающие курсы "Защита от чрезвычайных ситуаций". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Учебные группы будут сформированы из руководителей и заместителей руководителей, главных инженеров организаций с количеством работающих от 50 до 300 человек, а также из руководителей и заместителей руководителей учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Кроме того, подготовку на курсах могут пройти работники организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности с количеством работающих от 50 до 300 человек, обеспечивающих выполнение мероприятий гражданской обороны и задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также руководящий состав сил ГСЧСиГО (командиры санитарных формирований, командиры пожарных дружин, командиры звеньев по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны, начальники пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, командиры звеньев эпидемиологической разведки).

Слушатели спасательного вуза при помощи системы дистанционного обучения изучат вопросы организации инженерной защиты населения, пожарной и промышленной безопасности, повышения устойчивости функционирования отраслей экономики и субъектов хозяйствования в условиях чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, входящими в состав государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, порядок действий персонала, органа или организации при введении различных режимов функционирования системы, организацию и проведение эвакуационных мероприятий во время чрезвычайных ситуаций.

Обучающие курсы организованы в рамках реализации постановления Совета Министров от 23 мая 2013 года №413. Созданная университетом МЧС возможность повысить квалификацию дистанционно позволяет слушателю курса проходить обучение с минимальным отрывом от исполнения им обязанностей.-0-