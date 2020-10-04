Управленец должен быть не только профессионалом, но и патриотом - Данилович

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управленец должен быть не только профессионалом, но и патриотом. Такое мнение высказал ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, передает БЕЛТА.

Что касается важных для управленцев качеств, ректор Академии управления считает, что они должны быть не только профессионалами, но и с убежденной гражданско-патриотической позицией. "Профессионал, если он не патриот, то для государства он фактически потерян. Он будет ориентироваться только на того, кто больше ему заплатит, где ему выгоднее, если нет патриотического стержня, то такой управленец в любом государстве не нужен", - считает Вячеслав Данилович.

По его информации, в Академии управления действует автоматизированная информационная система, которая является электронным учетом кадров управленцев и их резервы. На сегодня там насчитывается более 40 тыс. анкет. "С этими людьми ведется целенаправленная работа, особенно с перспективным кадровым резервом, а это 1 397 человек и в основном это молодые специалисты. Примерно 15% - студенческая молодежь, с ними мы тоже работаем. Таким образом, эта автоматизированная система позволяет подбирать кадры управления, как на региональном уровне, так и в масштабах государственных органов и госучреждений", - добавил ректор.-0-