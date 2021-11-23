Управление делами Президента передало помощь для беженцев на границе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление делами Президента передало в Гродненскую областную организацию Белорусского общества Красного Креста гуманитарную помощь для беженцев на границе, сообщили БЕЛТА в управлении.

Сегодня помощь доставят в пункт временного размещения в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе. В составе гуманитарного груза - пледы, теплые куртки, санитарно-гигиенические средства (маски, дезинфицирующие средства, влажные салфетки, детские памперсы и др.), свежие яблоки, продуктовые наборы.

"В первую очередь подбирались продукты и товары, которые необходимы женщинам и детям как наиболее уязвимым категориям из тех, кто сейчас находится в трудной жизненной ситуации и размещен в логистическом центре границы. Доставкой гуманитарной помощи в центр занимается Белорусское общество Красного Креста", - рассказали в Управление делами Президента.-0-