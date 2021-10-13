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13 октября 2021, 07:31

Управляющий ФСЗН разъяснила, почему накопительное пенсионное страхование не заменит обязательное

Фото из архива
Фото из архива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,4 млн граждан в Беларуси, достигшие пенсионного возраста, сегодня получают выплаты из ФСЗН, для обеспечения которых необходимо поддерживать существующую систему обязательного пенсионного страхования. Об этом сообщила управляющий Фондом социальной защиты населения Юлия Бердникова во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Добровольное накопительное страхование пенсий: преимущества и риски нового механизма".

Пенсионная система Беларуси трехуровневая. "Первый уровень - обязательное пенсионное обеспечение. Это минимальные гарантии государства, финансирование из республиканского бюджета, как правило, это выплата социальных пенсий. Второй уровень - обязательное пенсионное страхование. Каждый работающий гражданин является застрахованным лицом в системе государственного социального страхования, и за него в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения (бюджет фонда) ежемесячно поступает 29% от его зарплаты (28% выплачивается нанимателем из фонда оплаты труда, 1% - с начисленной зарплаты работника). Эти поступления не накапливаются в бюджете фонда, а распределяются на сегодняшние выплаты гражданам, достигшим пенсионного возраста. В этом и заключается "солидарная система", - разъяснила Юлия Бердникова.

Именно поэтому дополнительное пенсионное страхование не может заменить обязательное. Им охвачено более 2,4 млн граждан, достигших пенсионного возраста и получающих сегодня выплаты из фонда. "Отвлечение средств из него на накопительное пенсионное страхование не позволит обеспечить необходимый уровень государственных гарантий на выплаты сегодняшним пенсионерам", - заключила Юлия Бердникова.

Она добавила, что введенное указом №367 добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии новшеством как таковым не является. Это как раз и есть третий уровень существующей пенсионной системы. Но механизм, который предусмотрен указом, развивает это направление. "Если до этого при добровольном дополнительном пенсионном страховании гражданин изъявлял желание копить на старость, но при этом государство никак не участвовало, то теперь государство будет осуществлять софинансирование", - сказала управляющий фондом.

Человек заключает договор с государственной компанией "Стравита", выбирает тариф (максимальный - 13%). При максимальном тарифе 10% от начисленной зарплаты работника идет в накопление дополнительной пенсии, а еще 3% (предельный максимальный размер) уплачивает наниматель. "Привлекательность этой системы в том, что здесь нет дополнительной финансовой нагрузки на нанимателя. Работодатель в этом случае уплачивает ежемесячные взносы на обязательное пенсионное страхование в ФСЗН не 28%, а за вычетом этих 3% - то есть 25%. Получается, что он ничего не теряет, а гражданин застрахован и в обязательной пенсионной страховой системе, и в добровольно-накопительном пенсионном страховании", - уточнила Юлия Бердникова.

Для человека условия страхования почти ничем не отличаются от тех, которые существовали в пенсионном страховании всегда. Как разъяснил генеральный директор компании "Стравита" Сергей Андриевич, средства, которые получает страховщик, инвестируются в финансовые инструменты, которые существуют на рынке. Можно приостанавливать перечисления на именной лицевой счет (например, на период поиска новой работы) - внесенные ранее средства не "сгорают". А по достижении пенсионного возраста человек начнет получать свою накопленную сумму, а также определенный гарантированный договором доход (не ниже ставки рефинансирования). Кроме того, он может получить дополнительный бонус - средства сверхгарантированной доходности, которые заработает страховщик. Выплаты будут производиться в течение 5 или 10 лет ежемесячно, досрочно (до выхода на пенсию) и всю сумму сразу забрать не получится.-0-

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