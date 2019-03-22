Упрощенный порядок прохождения границы будет действовать для участников и болельщиков II Европейских игр

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время проведения II Европейских игр таможенные операции в отношении граждан, прибывающих на спортивные мероприятия, будут совершаться в первую очередь. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Участники, официальные лица и болельщики будут следовать через таможенную границу в упрощенном порядке, - отметили в ведомстве. - В пунктах пропуска таможенные операции в отношении перемещаемых ими товаров будут совершаться на отдельных специально обозначенных каналах для движения транспортных средств".

Таможенные органы ведут работу, направленную на обеспечение оперативного и максимально комфортного прохождения процедур, связанных с пересечением границы участниками и гостями II Европейских игр. При подготовке к масштабному спортивному событию, в частности, учитывался положительный опыт проведения в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года, изучались подходы, применявшиеся Азербайджаном при проведении I Европейских игр.

"Крайне важная составляющая работы - обеспечение безопасности при въезде в страну, - отмечают в ГТК. - В таможенной службе пополнился арсенал детекторов наркотических и взрывчатых веществ, радиостанций, персональных носимых видеорегистраторов, систем считывания информации. В пунктах пропуска сегодня завершается модернизация систем видеонаблюдения".

Проведена организационная работа и по линии международного сотрудничества. В 2018 году ГТК Беларуси заключил меморандумы с таможенными службами всех государств-соседей по вопросам, регулирующим взаимодействие на время II Европейских игр. Организованы встречи с руководителями таможенных служб сопредельных государств по оказанию содействия участникам и болельщикам игр, упрощению пересечения границы в отношении таких лиц.-0-