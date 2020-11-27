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27 ноября 2020, 09:00

Ураган призов от Белагропромбанка в самом разгаре: автомобили и денежные призы продолжают находить своих владельцев!

Первые автомобили от Белагропромбанка уже нашли своих владельцев среди вкладчиков банка
Первые автомобили от Белагропромбанка уже нашли своих владельцев среди вкладчиков банка

У Белагропромбанка отличные новости – первый счастливый вкладчик, оформивший в банке депозит на условиях рекламной игры "Тачка за заначку!", получил свой новенький кроссовер Geely Emgrand X7. 25 ноября автовладельца торжественно поздравили представители банка и вручили ему ключи от машины. И уже определены победители 7-го розыгрыша рекламных игр Белагропромбанка. Подробности – в нашем репортаже.

– Вы, наверное, шутите? Это розыгрыш? – были первые слова Дмитрия Борового из Молодечно, когда ему сообщили радостную новость о выигрыше и о том, что теперь он является владельцем новенького автомобиля.

Дмитрий стал первым победителем рекламной игры "Тачка за заначку!". По его словам, он не ожидал, что такая удача "свалится на голову", ведь сделал вклад всего две недели назад!

– Работаю водителем на международных перевозках, у меня водительские права всех категорий. В семье есть права и у жены. А вот кто водить новый автомобиль будет? Наверное, кто первым с утра ключи от машины возьмет, – с улыбкой говорит Дмитрий и добавляет: – Дочь, узнав о выигрыше, сказала, что скоро пойдет учиться вождению.

Ключи от автомобиля вручены первому победителю рекламной игры "Тачка за заначку!"
Ключи от автомобиля вручены первому победителю рекламной игры "Тачка за заначку!"

Дмитрий Боровой с супругой Натальей собирали деньги на машину и неожиданно выиграли новый кроссовер Geely Emgrand X7
Дмитрий Боровой с супругой Натальей собирали деньги на машину и неожиданно выиграли новый кроссовер Geely Emgrand X7

Дмитрий является клиентом Белагропромбанка полтора года. А недавно увидел рекламу в интернете и решил поучаствовать – собрал все свои деньги и оформил вклад. Как говорят супруги Боровые, была заначка – стала тачка! И еще: "Был любимый банк – стал обожаемый!".

Александра Гимбицкого, вкладчика, обладателя приза в размере 100 000 белорусских рублей, новость о выигрыше застала в командировке. Несколько минут с момента оглашения счастливой новости он был уверен, что это не выигрыш, а розыгрыш.

– Мне 48 лет, работаю водителем, у меня семья, взрослый ребенок. Клиентом банка являюсь больше 10 лет. У меня уже был вклад в Белагропромбанке, я подумал: почему бы и нет?! – рассказал Александр.

Традиционно в студии "Вечерний ураган призов" ведущий шоу Георгий Колдун проводит интервью с победителями рекламных игр Белагропромбанка
Традиционно в студии "Вечерний ураган призов" ведущий шоу Георгий Колдун проводит интервью с победителями рекламных игр Белагропромбанка

Наш вкладчик никогда не выигрывал, а потому не считал себя удачливым человеком. Сейчас все поменялось, уверенности в своем успехе прибавилось, и наш клиент уже передает слова напутствия тем, кто будет испытывать удачу после него: "Все реально, все возможно! Я проверил это на своем опыте!".

Белагропромбанк позаботился, чтобы воспользоваться выигрышем было максимально комфортно. Каждому победителю рекламной игры банк дарит Депозитную карту, которая обладает особыми преимуществами.

Директор Департамента развития розничных продуктов и цифровизации ОАО "Белагропромбанк" Наталья Яцкевич в интервью телеканалу ОНТ рассказала о том, что самое интересное еще впереди
Директор Департамента развития розничных продуктов и цифровизации ОАО "Белагропромбанк" Наталья Яцкевич в интервью телеканалу ОНТ рассказала о том, что самое интересное еще впереди

– Это интересная карта, она единственная в Беларуси. Вы можете ею рассчитываться так, как привыкли обычной картой, можете с нее снимать наличные, оплачивать коммунальные услуги, совершать покупки в интернете. При этом если вы не используете карту в течение месяца, на остаток по счету начисляется 15 процентов годовых. Так что это отличный способ заработать, – прокомментировала директор Департамента развития розничных продуктов и цифровизации ОАО "Белагропромбанк" Наталья Яцкевич во время награждения победителя 6-го розыгрыша. – Наш банк продолжает разыгрывать автомобили. А ближе к Новому году мы разыграем особо крупный приз, который пока держим в секрете. Поэтому следите за нашими новостями. И не упустите удачу!

25 ноября 2020 года в студии "Вечерний ураган призов" состоялся очередной розыгрыш рекламных игр Белагропромбанка. Главный денежный приз рекламной игры "Заработай на заначке!" – 100 000 белорусских рублей – достался Ледяну Максиму Юрьевичу. Рассказываем также о счастливчиках, которые выиграли по 1 000 белорусских рублей:

Солонович Елена Ивановна

Кунаш Светлана Гавриловна

Володько Валентина Эдуардовна

Гелис Сергей Степанович

Течмурадов Сергей Мередович

Ермакова Татьяна Александровна

Блохина Людмила Александровна

Сиваченко Майя Васильевна

Цудило Наталья Николаевна

Федорович Михаил Павлович.

Главный приз рекламной игры Белагропромбанка "Тачка за заначку!" – стильный кроссовер Geely Emgrand X7 – отправляется вкладчику Древило Валентине Викторовне!

А для того чтобы принять участие в рекламной игре Белагропромбанка "Тачка за заначку!", надо заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3 500 долларов США, 2 500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 185 дней. Еще семь новеньких кроссоверов Geely ждут своих владельцев!

Также продолжается рекламная игра "Заработай на заначке!", вкладчики по-прежнему получают свои денежные призы. Для участия в этой игре надо заключить такой же договор безотзывного банковского вклада на срок от 95 дней в Белагропромбанке с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Здесь вас ждут 7 крупных призов по 100 000 белорусских рублей и 70 поощрительных призов по 1 000 рублей!

Розыгрыши проходят каждую среду в 21.00 на телеканале "НТВ-Беларусь" в прямом эфире программы "Вечерний ураган призов".

Студия "Вечерний ураган призов" ждет новых участников
Студия "Вечерний ураган призов" ждет новых участников

А Белагропромбанк продолжает ураганить!

Помните: чем больше вкладов, тем больше шансов! Наши победители – хороший пример сочетания удачи и упорства.

Следующим победителем можете стать вы!

Рекламная игра "Заработай на заначке!"

Период проведения: с 1 октября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3860 выдано МАРТ РБ 25.09.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Тачка за заначку!"

Период проведения: с 1 ноября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3873 выдано МАРТ РБ 21.10.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551.

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