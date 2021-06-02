"Уральские авиалинии" начали летать из Екатеринбурга в Минск

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Уральские авиалинии" приступили к выполнению регулярного еженедельного рейса по маршруту Екатеринбург - Минск - Екатеринбург, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

"Сегодня ночью в Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Екатеринбурга российской авиакомпании "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.

Авиакомпания будет выполнять полеты по средам. Вылет из Екатеринбурга - в 00.45, прибытие в 2.05, время в пути - 3 часа 20 минут. Обратный рейс отправляется из Минска в 3.05, прилет - в 8.15, время в пути - 3 часа 10 минут.

С начала мая из Минска в Екатеринбург и обратно летает авиакомпания "Белавиа". Частота перелетов - также раз в неделю. Таким образом, с начала лета по этому маршруту летают два авиаперевозчика.

"Уральские авиалинии" - российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов семейства А320 концерна Airbus.-0-