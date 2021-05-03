"Уральские авиалинии" приступили к полетам в Национальный аэропорт Минск

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 3 мая приступила к выполнению рейса Жуковский - Минск - Жуковский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Полеты из подмосковного аэропорта будут выполняться один раз в неделю по понедельникам. Вылет из аэропорта Жуковский - в 10.20, посадка в Минске - в 11.55. Обратный рейс отправится из Минска в 12.55 и прибудет в аэропорт Жуковский в 14.30. Время в пути - 1 час 35 минут. К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

"Уральские авиалинии" - российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов семейства А320 концерна Airbus. География полетов насчитывает уже более 200 направлений.-0-