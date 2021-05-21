"Уральские авиалинии" с 2 июня будут летать из Екатеринбурга в Минск

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 2 июня приступает к выполнению регулярного еженедельного рейса по маршруту Минск - Екатеринбург - Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Национального аэропорта Минск.

Полеты будут выполняться по средам. Вылет из Екатеринбурга в 00.45, прилет в 2.05, в пути 3 часа 20 минут. Обратный рейс отправляется из Минска в 3.05, прилет в Екатеринбург в 8.15, в пути 3 часа 10 минут. Время указано местное. "Уральские авиалинии" планировали запустить прямой рейс между Екатеринбургом и Минском еще в феврале, но не сделали этого из-за низкого спроса", - пояснили в пресс-службе аэропорта.

С начала мая из Минска в Екатеринбург и обратно летает авиакомпания "Белавиа". Частота перелетов - также раз в неделю.-0-