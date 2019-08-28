"Урбаны" после реконструкции увеличат пропускную способность почти в 4 раза

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропускная способность пункта пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе после масштабной реконструкции увеличится почти в четыре раза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Инфраструктура пункта пропуска модернизируется без его закрытия, все службы работают в штатном режиме. Уже сегодня "Урбаны" реконструированы на 60%. Введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс, в активной стадии строительства служебно-производственное здание, здания служб санитарного, ветеринарного и фитоконтроля, пункта весогабаритного контроля, модули оформления транспортных средств. Расширяется проезжая часть между сопредельными пунктами пропуска до трех полос движения в каждом направлении, строятся пешеходные дорожки, устанавливается современный инспекционно-досмотровый комплекс.

Второй пусковой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года, а в целом завершить реконструкцию - в декабре 2020 года. "После ее завершения пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза - до 1 тыс. автомобилей в сутки. А это особенно актуально во время проведения Беларусью совместно с Латвией чемпионата мира по хоккею в 2021 году", - отметили в ГТК.

Реконструкция пункта пропуска "Урбаны" выполняется за счет средств ГТК и средств ЕС по программе трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь" на 2014-2020 годы.-0-