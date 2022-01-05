Урегулированы исчисления стажа работы для получения свидетельства об аттестации риелтора

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции урегулировало вопросы исчисления стажа работы по специальности для получения свидетельства об аттестации риелтора. Соответствующее постановление Минюста №225 от 28 декабря 2021 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 1 января, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в Минюсте, Правилами осуществления риелторской деятельности, утвержденными указом от 9 января 2006 года №15, предусмотрено, что свидетельство выдается физлицу, который имеет высшее, как правило, юридическое, экономическое образование или образование по профилю "Архитектура и строительство", стаж работы не менее одного года по специальности, соответствующей образованию, либо в качестве агента по операциям с недвижимостью и который сдал аттестационный экзамен.

Постановлением №225 устанавливается, что понимается под высшим юридическим и экономическим образованием, необходимым для получения свидетельства, а также определяются виды деятельности, включаемые в стаж работы по специальности, соответствующей вышеназванному образованию.

В настоящее время вопросы отнесения того или иного образования к юридическому регулируются постановлением Министерства юстиции №4 от 23 февраля 2004 года "Об определении специальностей, соответствующих юридическому образованию, и исчислении стажа работы по юридической специальности". При подготовке постановления №225 сохранен подход, заложенный в этом постановлении.

Понятие экономическому образованию, необходимому для получения свидетельства, дается впервые. Одновременно определяется, работа в каких должностях засчитывается в стаж работы по специальности, соответствующей экономическому образованию.

При этом оговаривается, что стаж работы по специальности лиц, претендующих на получение свидетельств и представивших заявления о выдаче свидетельств в Министерство юстиции до вступления в силу постановления №225, исчисляется в порядке и на условиях, действовавших до вступления в силу этого постановления.

Документ вступил в силу после его официального опубликования.-0-