"Уроки безопасности": сотрудники ГАИ напомнили юным минчанам о поведении на дороге

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции проводят "Уроки безопасности" с учениками столичных школ, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции Октябрьского района Минска и Минского ОВД на воздушном транспорте встретились сегодня с учениками средних школ №90, №194 и детского сада №468. Милиционеры напомнили ребятам правила дорожного движения, сделав особый акцент на поведении пешеходов. Также проработали ситуации безопасного движения во дворах, напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. А самые маленькие участники дорожного движения на занятиях нарисовали свою "Безопасную дорогу в школу". Они с удовольствием вспомнили, что обозначают дорожные знаки, которые встречаются у них на пути.

"Инспекторы также рассказали ребятам о ДТП с участием пешеходов, которые, к сожалению, случаются на дорогах столицы, и о том, как необходимо вести себя на дороге, чтобы не стать участником ДТП. В завершение встречи ребятам вручили памятные сувениры и пожелали безопасной дороги", - подчеркнули в столичной Госавтоинспекции.-0-