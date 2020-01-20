20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень использования коммунальных отходов в 2019 году в Беларуси вырос до 22,6%, сообщила сегодня директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"В 2012 году уровень использования коммунальных отходов был 10%, за 2019 год ожидается 22,6%. То есть, за этот небольшой период практически в два раза увеличено использование коммунальных отходов. Объем сбора стекла увеличился в три раза, на 35% увеличен сбор бумаги и картона", - рассказала Наталья Гринцевич.

Она напомнила, что производители и поставщики товаров и упаковки обязаны обеспечивать сбор, обезвреживание и использование отходов товаров и упаковки. Производители и поставщики могли применять собственную систему сбора отходов или заключить соответствующий договор с государственным учреждением "Оператор вторичных материальных ресурсов" и заплатить за организацию сбора. "Производители и импортеры вносили определенную плату, это позволило аккумулировать средства и направлять на развитие системы сбора. В частности, на закупку техники, контейнеров для раздельного сбора отходов, создание производств по сортировке и переработке отходов", - пояснила Наталья Гринцевич.

Указом №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки" внесены изменения в систему сбора отходов. Из нового - собственная система сбора может применяться в отношении бумажной и картонной упаковки, что раньше указом №313 было ограничено. Теперь дано право нескольким предприятиям объединяться и организовывать вместе раздельный сбор, не выплачивая компенсацию. Раньше в указе просто было отмечено, что предприятие должно организовать сбор, хотя, к примеру, для малого предприятия это может быть экономически нецелесообразно.

Дополнены случаи освобождения от обязанности по организации сбора, обезвреживания или использования отходов. Самое значимое дополнение - от такой обязанности полностью освободят ИП, которые организуют розничную торговлю или общественное питание, в части упаковки ввезенных ими товаров.-0-

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