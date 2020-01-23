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Общество
23 января 2020, 16:34

Уровень плодородия почв в Беларуси растет

Фото из архива
Фото из архива

23 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Уровень плодородия почв в Беларуси растет, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Института почвоведения и агрохимии НАН Виталий Лапа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если взять последние 40 лет, мы наблюдаем, что запасы фосфора и калия повысились в 3-4 раза, практически оптимизирована почвенная кислотность, впервые за последние пять лет увеличился показатель содержания гумуса в пахотных почвах до 2,25%. Плодородие почв увеличивается - об этом свидетельствует полученная урожайность", - рассказал Виталий Лапа.

На территории Беларуси преобладают дерново-подзолистые почвы. Они довольно бедные по элементам питания, имеют кислую реакцию среды. По словам академика, чтобы получать высокие урожаи, нужно проводить агрохимические мероприятия: известкование кислых почв (чтобы нейтрализовать почвенную кислотность) и внесение оптимальных доз минеральных удобрений.

Виталий Лапа отметил, что известкование почв проводится с 1966 года, это важнейший фактор плодородия. "Если кислотность почв будет нормальной, тогда эффективными будут и минеральные удобрения, а если кислая реакция среды, то и удобрения могут не помочь", - сказал он.

Говоря о минеральных удобрениях, ученый обратил внимание, что в мире около 70% удобрений используются в виде комплексных (только азотные вносятся отдельно). Институт почвоведения и агрохимии НАН также разработал ассортимент комплексных удобрений, в одной грануле которых содержится все необходимые макро- и микроэлементы: азот, фосфор, калий, медь бор, цинк, сера, кальций. Производит эти удобрения Гомельский химический завод.

Академик затронул и проблемы, связанные с изменением климата. "Любые климатические изменения отражаются на продуктивности сельского хозяйства. В связи с этим разработана стратегия мер, призванных нивелировать действия неблагоприятных погодных условий в сельском хозяйстве", - отметил Виталий Лапа.

На пресс-конференции были представлены уникальные научные труды, которые были разработаны сотрудниками Института почвоведения и агрохимии НАН. В их числе монография "Почвы Республики Беларусь", в которой представлены данные за более чем 40-летний период исследований, а также "Атлас почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь", "Почвы Полесского государственного радиационно-экологического заповедника". Ученые презентовали издания, не имеющее аналогов на постсоветском пространстве: "Осушенные торфяные и дегроторфяные почвы в составе сельскохозяйственных земель Беларуси", "Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств: методика, технология, практика".-0-

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