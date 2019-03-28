Уровень плодородия почв в Беларуси возрос в последние годы - НАН

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень плодородия почв в Беларуси возрос в последние годы, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси Виталий Лапа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Исследования института направлены на то, что сохранять и увеличивать плодородие наших земель. За последние годы начиная где-то с 2008-го у нас агрохимические показатели плодородия почв существенно увеличились. Сегодня содержание фосфора в пахотных почвах - 188 мг, калия - 218 мг. Впервые удалось выйти на положительный баланс гумуса за последние четыре года. Немного хуже с кислотностью: чуть-чуть подкислились наши пахотные земли, но остаются на уровне, достаточном для обеспечения оптимальных условий питания для большей части культур. Высокий уровень плодородия является наиболее важной гарантией сохранения продуктивности почти всех культур при неблагоприятных погодных условиях. Еще один важный фактор - сорта, устойчивые к таким условиям", - сказал Виталий Лапа.

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