Уровень подготовки абитуриентов по итогам ЦТ за год не изменился - Миксюк

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень подготовки абитуриентов этого года, исходя из результатов централизованного тестирования, практически не отличается от прошлогоднего. Об этом заявил в интервью телеканалу СТВ директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, сообщает БЕЛТА.

В этом году пандемия коронавируса наложила отпечаток на проведение вступительной кампании, организационные и технические вопросы. Но независимая и объективная оценка работ была обеспечена, заверил Юрий Миксюк. И на качестве подготовки абитуриентов ситуация особо не сказалась, судя по результатам.

"Уровень абитуриентов не изменился. На данный момент количество стобалльных результатов такое же, как и в прошлом году, - 338. Но еще не проверены резервные дни, поэтому есть вероятность, что такой результат может появиться. В этом году стало больше тех, кто набрал 200 баллов, - их 15 человек", - рассказал он.

Нарушений стало меньше: в этом году их 13, а год назад было 17. "В основном это телефоны. Где-то - попытка использовать шпаргалки, работать после окончания времени выполнения теста. Но в целом абитуриенты стали дисциплинированнее, стараются не нарушать", - добавил Юрий Миксюк.

Форма тестирования, по его мнению, сохранится и дальше. Она имеет много достоинств, среди которых - объективность, независимость оценки, возможность опросить по широкому кругу вопросов за короткое время. Конечно, есть и недостатки. Мировая практика такова, что различного рода тестирования дополняются личной беседой с абитуриентом. В творческих вузах Беларуси такой опыт тоже есть. "Создана рабочая группа, которая рассматривает возможные варианты дополнения тестовой формы: по каким предметам, в каком количестве. И как с учетом мировой практики организовать это технически, чтобы не потерять объективность и независимость оценки", - заключил Юрий Миксюк.-0-