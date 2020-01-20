Уровень возврата упаковки не меньше 80% - чего ждут от депозитно-залоговой системы в Беларуси

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После внедрения в Беларуси депозитно-залоговой системы уровень возврата упаковки должен составить не менее 80%, сообщил сегодня начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"Такая система позволит увеличить объем собираемой тары в Беларуси как минимум в 2 раза. Мы планируем, что она даст не менее 80% возврата. Хотя, например, опыт Литвы, где в 2016 году система была внедрена, показал по прошлому году уровень возврата упаковки 92-93%", - отметил Анатолий Шагун.

Во время брифинга

Предполагается, что депозитно-залоговая система будет распространяться на ПЭТ-бутылки, стеклянные бутылки и банки, а также банки из алюминия или белой жести - то есть то, во что в основном разливаются сегодня напитки, за исключением упаковок от молока. По оценкам, объем этого рынка в Беларуси - 1,8 млрд единиц упаковки в год. Чтобы внедрить систему, понадобится два года.

"В целом эта система будет представлять собой нечто похожее, что было в Советском Союзе, когда собирали стеклянную многооборотную тару, - человек, покупая напиток, оставляет залог, возвращая бутылку, он возвращает этот залог. Таким образом, залог на цену товара не влияет, человек ничего не теряет. Но эта система стимулирует не выбросить бутылку, а сдать в местах продажи и тем самым увеличить уровень использования этой тары", - пояснил Анатолий Шагун.-0-

Фото Егора Павлющика

Минжилкомхоз: домов с мусоропроводами становится меньше, вопрос решится за 1-2 года Для заваривания мусоропровода нужно согласие жильцов, учитывается также возможность строительства контейнерных площадок для сбора мусора. Эта работа не прекращалась и не прекращается, есть опыт городов, где полностью отказались от такого выбрасывания мусора.

Уровень использования коммунальных отходов в 2019 году в Беларуси вырос до 22,6% В 2012 году уровень использования коммунальных отходов был 10%, за 2019 год ожидается 22,6%. То есть, за этот небольшой период практически в два раза увеличено использование коммунальных отходов. Объем сбора стекла увеличился в три раза, на 35% увеличен сбор бумаги и картона.

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке