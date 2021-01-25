Уровень занятости белорусов в октябре-декабре 2020 года составил 67,9%

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения в IV квартале 2020 года уровень занятости составил 67,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Под этим показателем понимается отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет. При этом уровень безработицы, рассчитываемый в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), в IV квартале составил 4,1% от численности рабочей силы.

Для сравнения, в III квартале 2020 года уровень занятости составлял 68,2%, а показатель безработицы - 4%, во II квартале эти показатели были на уровне 67%, 4,2%, в I квартале - 66%, 4,1%, а в IV квартале 2019 года - 67,7% и 4% соответственно.

"Выборочное обследование по этой теме проводится в соответствии с методологией МОТ на ежеквартальной основе для получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам, - уточнили в Белстате. - Опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно во всех областях республики и Минске по выборочному методу. Респонденты представляют 0,6% от общего числа домашних хозяйств республики с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте".

Специалисты подчеркивают: возможны различия в формировании численности занятых в экономике по результатам обследования в сравнении с текущей оценкой. Это связано, во-первых, с тем, что занятое население при проведении обследования учитывается по месту проживания, а не по месту работы. А вторая причина - в численность занятых включаются не учитываемые при текущей оценке лица, отсутствующие на рабочем месте в связи с отпуском по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, военнослужащие срочной службы, лица, работающие за пределами республики.-0-