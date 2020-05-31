Уровни воды на реках в июне ожидаются ниже средних для этого времени года

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровни воды на реках Беларуси в июне ожидаются ниже средних многолетних значений для этого времени года, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На Немане, Днепре, Березине и Соже у Гомеля уровни воды будут близки к средним, а на Припяти - ниже их. Уровни воды опустятся ниже отметок, лимитирующих судоходство, на Березине у Светлогорска, Припяти у Мозыря и деревни Черничи. "В случае дефицита осадков питание рек будет происходить главным образом грунтовыми водами глубоких горизонтов, сохранится низкая водность рек, что ухудшит их экологическое состояние и навигацию", - отметили в Белгидромете.

В первой половине мая выпадение осадков повысило уровни воды на большинстве рек страны, в результате чего на судоходных участках Днепра, Березины и Сожа на непродолжительное время улучшились условия для работы речного транспорта. Во второй половине месяца на реках отмечались колебания уровней воды с тенденцией к их понижению, на Днепре у Могилева, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и Славгорода ухудшились условия для работы речного транспорта.

Уровни воды в текущем месяце оказались близки к многолетним значениям за май на реках бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга, Днепра, Березины и Сожа, а в бассейне Припяти они опустились ниже многолетних минимумов. Водность на реках Гомельской области была меньше обычной для этого времени года на 60-80%, в остальной части страны - на 20-50%.

По состоянию на 28 мая, на реках наблюдается в основном спад уровней воды и ровный их ход. Уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта, на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и Славгорода.-0-