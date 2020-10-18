Ущерб Минску от несанкционированных акций составил около Br900 тыс. - прокурор

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб Минску от несанкционированных акций составил около Br900 тыс., сообщил прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около Br900 тыс. - это с 9 августа до сегодня", - сообщил Олег Лаврухин.

Провластные митинги находятся в рамках закона - прокурор Минска Говоря о провластных митингах и почему там не происходит задержаний, Олег Лаврухин сослался на ст. 3 закона "О массовых мероприятиях". "Там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов".

По его словам, вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры Минска. "Посыл - что ни одно виновное лицо не должно уйти от ответственности. Ответственность не только уголовная и административная имеется в виду, но и гражданско-правовая - то есть как раз материального плана, можно сказать", - пояснил прокурор.

Затраты на выезды пожарной службы для демонтажа негосударственной символики оцениваются в Br27 тыс. "В связи с эти прокуратура вынесла 18 предписаний на эту сумму. На сегодня исполнено 10 предписаний на сумму более Br2,7 тыс. Т.е. возмещение идет", - сказал Олег Лаврухин.-0-