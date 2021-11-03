3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни один из самых известных фельдшеров Беларуси Сергей Шкляревский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сергей Шкляревский заведовал фельдшерско-акушерским пунктом деревни Покрашево Слуцкого района.

Сергей Иванович был почетным гражданином Минской области. Его работа отмечена двумя орденами Ленина, Почетной грамотой Верховного совета БССР, медалью "Серп и Молот". Также было присвоено звание Героя Социалистического труда. В 2006 году "Беларусьфильм" снял о нем фильм "Доктор из Покрашево".

В 2018 году Серей Шкляревский получил награду "За преданность профессии", учрежденную Министерством здравоохранения совместно с Белорусской ассоциацией врачей. Непрерывный стаж работы легенды белорусской медицины - 70 лет.

Министерство здравоохранения от лица всей медицинской общественности страны выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Ивановича, его коллегам, ученикам и пациентам.-0-