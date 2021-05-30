Ушел из жизни выдающийся белорусский хирург Вячеслав Янушко

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался председатель Белорусской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, член Европейского общества кардиологов, Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Янушко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Министерство здравоохранения выражает соболезнования родным и коллегам Вячеслава Алексеевича - выдающегося хирурга и ученого, талантливого организатора, который многие годы верно служил интересам отечественной медицины и внес значительный вклад в ее развитие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Среди научных интересов Вячеслава Янушко были проблемы сердечно-сосудистой хирургии, заболевания периферических сосудов, хирургическая флебология. "Человек большой души, огромного темперамента, он вел за собой людей, был примером для многих", - отметили в пресс-службе.

В 1973 году Вячеслав Янушко окончил Минский государственный медицинский институт и после прохождения интернатуры по специальности "хирургия" на базе Барановичской центральной городской больницы работал врачом-хирургом в Ивацевичской центральной районной больнице, врачом-хирургом в отделении сосудистой патологии Минской областной клинической больницы, в БелНИИ кардиологии. В 1982 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 1990 году стал доктором медицинских наук. Многие годы Вячеслав Алексеевич был главным внештатным сосудистым хирургом Министерства здравоохранения Беларуси. За время практической деятельности провел более 7 тыс. операций на сердце и сосудах.

Вячеслав Алексеевич впервые разработал хирургическую тактику одномоментного лечения больных с сочетанным поражением коронарных артерий и артерий различных локализаций, которая с успехом применяется во многих странах СНГ, разработал и внедрил метод аортокоронарного шунтирования и трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации у пациентов с сочетанным поражением проксимального и дистального русла на основе применения отечественного неодимового лазерного аппарата "Пульсар". Он впервые в Беларуси и странах СНГ выполнил операцию бивентрикулярного обхода желудочков сердца при терминальной стадии сердечной недостаточности.

Вячеслав Янушко - автор более 320 научных работ, в том числе соавтор 8 монографий. Разработал ряд новых методов диагностики и лечения. Результаты исследований внедрены в практическое здравоохранение. На счету профессора - 18 актов внедрения.-0-