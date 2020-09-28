Ушла из жизни заслуженная артистка Беларуси Тамара Муженко

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка Беларуси, актриса театра и кино Тамара Муженко сегодня днем ушла из жизни на 81 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белтелерадиокомпании.

Тамара Муженко фактически с первого дня служила театру-студии киноактера. "Это более 40 сезонов и десятки ролей", - отметили в агентстве теленовостей.

Артистка стала известна публике благодаря кино, "прожив" более ста историй. Большинство кинолент теперь - достояние "Беларусьфильма". Например, "Саша-Сашенька" и "Люди на болоте".

Отмечается, что кинокритики называли ее "звездой второго плана", благодаря чему Тамара Муженко не стала заложником одного амплуа. Режиссеры особенно ценили ее возрастных и мудрых героинь.

Прощание с Тамарой Муженко пройдет в театре-студии киноактера.-0-