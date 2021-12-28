Ушли в онлайн: как минчане учат английский язык

Жители белорусской столицы всегда отличались активностью в изучении английского языка. Минчане учат его самостоятельно, в школах и вузах, но лучшим вариантом по соотношению цены и качества по-прежнему остаются курсы английского языка. В преддверии Нового года мы побеседовали с руководством крупнейшей белорусской частной школы английского языка Englishpapa, чтобы узнать о том, что изменилось в учебном процессе за прошедший год.

Онлайн впервые опередил офлайн

Этот год стал переломным в восприятии минчанами дистанционной формы изучения английского языка. Жители столицы, наконец, перестали воспринимать онлайн-обучение как модный тренд и увидели в нем полноценный способ получения знаний. Причиной тому стали эпидемиологическая обстановка в стране и мире, а также стремительное развитие информационных технологий, сделавших обучение английскому языку онлайн максимально простым и удобным. В результате сегодня в школе Englishpapa 60% слушателей изучают английский онлайн и лишь 40% продолжают заниматься в аудиториях.

Отметим, что переход на онлайн-обучение проще дается детям, подросткам и студентам, которые с ранних лет привыкли к цифровым технологиям. Для них учеба с помощью ноутбука, планшета или смартфона – это норма. Они гораздо быстрее адаптируются к дистанционному обучению по Интернету, в то время как пожилым людям приходится сложнее – необходимо осваивать не только “дистанционку”, но и сами гаджеты.

Среди преимуществ онлайн-обучения:

● Выбор комфортного места и графика – заниматься английским языком можно из дома, на рабочем месте, на лавочке в парке и даже на пляже. Все, что необходимо, – это компьютер или мобильный гаджет с доступом в Интернет.

● Экономия средств и времени – главная статья экономии состоит в уменьшении затрат на проезд к месту учебы. Для немаленького по площади Минска это особенно актуально, ведь часто времени на дорогу приходится тратить больше, чем длится само занятие. Да и денежные средства на проезд при занятиях онлайн вы сэкономите.

● Гибкость общения с преподавателем – во время онлайн-курса гораздо проще получить обратную связь от преподавателя. Он гарантированно найдет время ответить на ваши вопросы, заданные по голосовой, видеосвязи или в мессенджере.

● Возможность пересмотреть курс – запись онлайн-трансляции дает возможность вернуться к определенному уроку в любое удобное время, чтобы уточнить сложные моменты или просто повторить пройденный материал.

● Безопасность – в период пандемии COVID-19 социальная изоляция стала нормой, а количество контактов сводится к минимуму. Поэтому онлайн-уроки английского – идеальный выход для тех, кто заботится о своем здоровье.

Индивидуально или в группе

Обучаясь онлайн в школе Englishpapa, вы можете выбрать индивидуальные или групповые занятия. Индивидуальные уроки позволяют обучаться по индивидуальному графику в удобном для вас темпе и выбирать преподавателя с учетом ваших пожеланий (интересы, возраст, скорость речи и т.д.).

Групповые занятия проходят по фиксированному расписанию, но в ассортименте школы английского языка Englishpapa более 100 вариантов курсов разного уровня и интенсивности. Слушатель самостоятельно выбирает преподавателя и группу, а также получает возможность пообщаться с интересными людьми со всего мира.

Сегодня статистика говорит о том, что предпочтения у слушателей онлайн-курсов между индивидуальными и групповыми занятиями делятся поровну. А вот на офлайн-курсах английского языка 9 из 10 слушателей выбирают групповые занятия и лишь 10% предпочитают офлайн индивидуально.

Если вы проживаете в Беларуси и хотите изучать английский язык онлайн или офлайн, индивидуально или в группе – записывайтесь на курсы в школу английского языка Englishpapa. Вас ждут квалифицированные и отзывчивые педагоги, удобный график обучения, подходящая по уровню группа, а главное – доступные цены!

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