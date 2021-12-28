Ушли в онлайн: как минчане учат английский язык

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 28 декабря 2021
Минск Переменная облачность -9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:46 Беларусь приняла участие в ЭКСПО культурной индустрии в китайской провинции Хайнань Общество
16:42 Консолидированный бюджет Витебской области на 2022 год сформирован с профицитом Br100 млн Регионы
16:33 Беларусь и Индия обсудили возможность проведения визитов на различных уровнях Политика
16:30 Число киберпреступлений в Гомельской области в январе-ноябре снизилось на треть Регионы
16:25 Воинов: у западных границ Беларуси фиксируется высокий уровень иностранного военного присутствия Общество
16:25 КГК выявил нарушения земельного законодательства в 21 фермерском хозяйстве Витебской области Происшествия
16:22 Рогащук: в детях наше будущее, поэтому важно дарить им ощущение праздника Регионы
16:21 Более 40% поступлений в областной бюджет обеспечено плательщиками Могилева Регионы
16:17 Житель Минского района приговорен к 2 годам ограничения свободы за оскорбление прокурорского работника Происшествия
16:15 За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 423 Общество
16:13 ФОТОФАКТ: Линевич посетил дом семейного типа Тереховых Регионы
16:06 Инвестиции в экономику Брестской области за пятилетку возрастут на 22% Регионы
16:06 Брат Диего Марадоны умер в 52-летнем возрасте от остановки сердца В мире
16:02 В Бобруйске два приятеля расплачивались фальшивыми купюрами Происшествия
15:56 Новый районный центр культуры открылся в Костюковичах Регионы
15:51 Два игровых зала и легкоатлетический манеж: в Гродно построят спорткомплекс Регионы
15:40 В Минске водителя грузовика приговорили к 3 годам "химии" за смертельный наезд на парня Происшествия
15:35 В Пинской центральной больнице завершают модернизацию системы подачи кислорода Регионы
15:31 Ушли в онлайн: как минчане учат английский язык Общество
15:27 Поликлиника №6 в Минске открылась после капремонта Регионы
15:25 Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2022 год Общество
15:18 МАРТ поздравил воспитанников Дома ребенка №1 в Минске с новогодними праздниками Общество
15:18 ФОТОФАКТ: Всебелорусскую пионерскую елку организовали в Минске Регионы
15:16 Цемент на $2,7 млн купила польская компания через БУТБ Экономика
15:16 Эксперт: экологическая ситуация в Беларуси после запуска БелАЭС не изменилась Общество
15:08 НАН Беларуси присудила премии 2021 года Общество
15:05 Дороги, жилье и медпомощь: Андрейченко провел прием граждан в Докшицах Регионы
14:59 В Киеве и Киевской области в канун Нового года планируют отключение электричества В мире
14:58 Статус ВНС, столичные парки и подготовка специалистов: Кухарев провел стрим со студентами Регионы
14:57 При пожаре в Могилевском районе погибли два брата Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
28 декабря 2021, 15:31

Ушли в онлайн: как минчане учат английский язык

Жители белорусской столицы всегда отличались активностью в изучении английского языка. Минчане учат его самостоятельно, в школах и вузах, но лучшим вариантом по соотношению цены и качества по-прежнему остаются курсы английского языка. В преддверии Нового года мы побеседовали с руководством крупнейшей белорусской частной школы английского языка Englishpapa, чтобы узнать о том, что изменилось в учебном процессе за прошедший год.

Онлайн впервые опередил офлайн

Этот год стал переломным в восприятии минчанами дистанционной формы изучения английского языка. Жители столицы, наконец, перестали воспринимать онлайн-обучение как модный тренд и увидели в нем полноценный способ получения знаний. Причиной тому стали эпидемиологическая обстановка в стране и мире, а также стремительное развитие информационных технологий, сделавших обучение английскому языку онлайн максимально простым и удобным. В результате сегодня в школе Englishpapa 60% слушателей изучают английский онлайн и лишь 40% продолжают заниматься в аудиториях.

Отметим, что переход на онлайн-обучение проще дается детям, подросткам и студентам, которые с ранних лет привыкли к цифровым технологиям. Для них учеба с помощью ноутбука, планшета или смартфона – это норма. Они гораздо быстрее адаптируются к дистанционному обучению по Интернету, в то время как пожилым людям приходится сложнее – необходимо осваивать не только “дистанционку”, но и сами гаджеты.

Среди преимуществ онлайн-обучения:

Выбор комфортного места и графика – заниматься английским языком можно из дома, на рабочем месте, на лавочке в парке и даже на пляже. Все, что необходимо, – это компьютер или мобильный гаджет с доступом в Интернет.

Экономия средств и времени – главная статья экономии состоит в уменьшении затрат на проезд к месту учебы. Для немаленького по площади Минска это особенно актуально, ведь часто времени на дорогу приходится тратить больше, чем длится само занятие. Да и денежные средства на проезд при занятиях онлайн вы сэкономите.

Гибкость общения с преподавателем – во время онлайн-курса гораздо проще получить обратную связь от преподавателя. Он гарантированно найдет время ответить на ваши вопросы, заданные по голосовой, видеосвязи или в мессенджере.

Возможность пересмотреть курс – запись онлайн-трансляции дает возможность вернуться к определенному уроку в любое удобное время, чтобы уточнить сложные моменты или просто повторить пройденный материал.

Безопасность – в период пандемии COVID-19 социальная изоляция стала нормой, а количество контактов сводится к минимуму. Поэтому онлайн-уроки английского – идеальный выход для тех, кто заботится о своем здоровье.

Индивидуально или в группе

Обучаясь онлайн в школе Englishpapa, вы можете выбрать индивидуальные или групповые занятия. Индивидуальные уроки позволяют обучаться по индивидуальному графику в удобном для вас темпе и выбирать преподавателя с учетом ваших пожеланий (интересы, возраст, скорость речи и т.д.).

Групповые занятия проходят по фиксированному расписанию, но в ассортименте школы английского языка Englishpapa более 100 вариантов курсов разного уровня и интенсивности. Слушатель самостоятельно выбирает преподавателя и группу, а также получает возможность пообщаться с интересными людьми со всего мира.

Сегодня статистика говорит о том, что предпочтения у слушателей онлайн-курсов между индивидуальными и групповыми занятиями делятся поровну. А вот на офлайн-курсах английского языка 9 из 10 слушателей выбирают групповые занятия и лишь 10% предпочитают офлайн индивидуально.

Если вы проживаете в Беларуси и хотите изучать английский язык онлайн или офлайн, индивидуально или в группе – записывайтесь на курсы в школу английского языка Englishpapa. Вас ждут квалифицированные и отзывчивые педагоги, удобный график обучения, подходящая по уровню группа, а главное – доступные цены!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
образование
Новости рубрики Общество
Беларусь приняла участие в ЭКСПО культурной индустрии в китайской провинции Хайнань
Во время учений по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль Государственной границы Республики Белаусь. Фото Министерства обороны Воинов: у западных границ Беларуси фиксируется высокий уровень иностранного военного присутствия
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 423
Фото из архива Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2022 год
Фото из архива МАРТ поздравил воспитанников Дома ребенка №1 в Минске с новогодними праздниками
Фото из архива Эксперт: экологическая ситуация в Беларуси после запуска БелАЭС не изменилась
Главное
Фото из архива Лукашенко на неформальном саммите СНГ поставил вопрос о прогнозе развития ситуации с COVID-19
"Профессионалы и преданные родной земле люди". Сергеенко вручил госнаграды представителям различных сфер
Головченко: благодаря акции "Наши дети" каждый ребенок почувствует, что в мире есть место чудесам
Российские дипломаты поздравили новоселов дома "Екатеринбург"! Minsk World выходит на новый уровень!
Топ-новости
Головченко ознакомился с производством и новинками техники БЕЛАЗ
Дороги, жилье и медпомощь: Андрейченко провел прием граждан в Докшицах
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения
Эксперт: экологическая ситуация в Беларуси после запуска БелАЭС не изменилась
Беларусь и Индия обсудили возможность проведения визитов на различных уровнях
За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 423
До -17°С ожидается в Беларуси 29 декабря
Минздрав предлагает обсудить регламенты административных процедур в области здравоохранения
Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2022 год
Исаченко: акция "Наши дети" стала традицией и хорошим брендом
Савиных: белорусское государство функционирует в интересах всех, а не избранных
Рассказываем о 5 уникальных возможностях, доступных в рамках Образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка
Беременность во время пандемии: эксперт о рисках и вакцинации
Более 3,56 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Беларусь и Индия объявляют конкурс научно-технических проектов на 2022-2023 годы
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.