Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси 2 февраля

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 2 февраля в отдельных районах страны ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории ожидаются осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами - слабый туман. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем в отдельных районах - 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха составит 1-7 градусов выше нуля, днем - до плюс 4-10 градусов.-0-

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