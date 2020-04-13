Усиление ветра ожидается в Беларуси 14 апреля

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник, 14 апреля, местами по Беларуси ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет переменная облачность. Ночью во многих районах Гомельской и Могилевской областей пройдут дожди, возможен мокрый снег. Днем осадки ожидаются на большей части Гродненской и Витебской областей, на остальной территории Беларуси местами пройдут кратковременные дожди, также возможен мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, а в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов.-0-

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