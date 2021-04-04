Усиление ветра ожидается в отдельных районах Беларуси днем 5 апреля

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление ветра порывами до 15-20 м/с ожидается в отдельных районах Беларуси днем 5 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по северо-западу ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный, порывистый, днем в отдельных районах до сильного.

Температура воздуха прогнозируется минимальная ночью от минус 4 до плюс 2 градусов, максимальная днем от 7 до 13 градусов тепла.-0-

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