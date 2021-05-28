Услуга платной вакцинации может скоро появиться в белорусских здравницах

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав предложил рассмотреть возможность оказания платной услуги вакцинации на базе белорусских санаторно-курортных организаций. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально вчера я получил письмо от министра здравоохранения с предложением на платной основе проводить вакцинацию и предлагать эту услугу в санаторно-курортных учреждениях республики по договорам с учреждениями здравоохранения, территориально расположенных", - сказал Геннадий Болбатовский.

Он подчеркнул, что это только начало пути, но он рассчитывает, что уже в ближайшее время белорусские здравницы смогут предлагать данную услугу.-0-