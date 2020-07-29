Услугами автолавок в Беларуси пользуются жители 15 тыс. деревень

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугами автолавок Белкоопсоюза в Беларуси пользуются жители 15 тыс. деревень. Выездная торговля в целом соответствует запросам сельчан. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко побывал сегодня в Мядельском районе. Вице-спикер побывал в деревнях, которые обслуживают автолавки, сельских магазинах и кафе, а также в приемо-заготовительном пункте, куда местные жители сдают ягоды, грибы, вторсырье. Главной целью поездки было изучить мнение людей о качестве предоставляемых им услуг, их востребованность. "В Беларуси система потребкооперации обслуживает 23 тыс. деревень, из них 15 тыс. пользуется услугами автолавок. Сегодня, общаясь с людьми, убедился, что это востребовано. Сельчане довольны ассортиментом и графиком работы. Никаких проблем нет", - отметил заместитель председателя Совета Республики, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что в стране 4,5 тыс. деревень, где постоянно проживают до 10 человек. "Их тоже обслуживает наша потребкооперация, туда выезжают автолавки. Речь идет не об экономической выгоде, а о социальной услуге. Главное в политике государства - забота о людях", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

В работе стационарных магазинов также произошли позитивные изменения. Сельчане во время встречи с вице-спикером чаще поднимали вопрос цен. "Они должны быть ниже. К этому надо идти. Это вопрос потребкооперации, производителей продукции", - считает он.

Что касается заготовительных пунктов потребкооперации, то их услуги также востребованы. Здесь по приемлемым ценам принимают излишки выращенного в подсобных хозяйствах урожая, а также грибы и дикорастущие ягоды.

Анатолий Исаченко напомнил, что в свое время в Беларуси шла дискуссия о том, нужна ли система потребкооперации, стоит ли ее сохранять. Опыт показал, что со своими задачами она справляется. "Конкуренция с частниками есть. Она срабатывает на снижение цен, на улучшение качества услуг. Все формы обслуживания сельчан приемлемы. Главное, чтобы было удобно людям", - резюмировал вице-спикер.-0-