Услугами БЖД в этом году воспользовалось на 30% больше гостей "Славянского базара"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугами Белорусской железной дороги при проезде на "Славянский базар в Витебске" в этом году воспользовались на 30% пассажиров больше, чем в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Белорусская железная дорога уже девятый год подряд организовывает дополнительный поезд в сообщении Минск-Витебск на время проведения "Славянского базара". В этом году поезд курсировал ежедневно из Минска с 8 по 19 июля, а из Витебска - с 9 по 20 июля. "За время проведения ХХVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" его услугами воспользовались 4 тыс. 762 пассажира. По сравнению с предыдущим годом объем перевезенных пассажиров увеличился более чем на тысячу человек, или на 30,4%", - рассказали в пресс-центре.

"Поезд был востребован, в том числе с учетом согласованности его расписания с программой проведения "Славянского базара". Гости могли до начала вечерних концертов ознакомиться с достопримечательностями города на Западной Двине, окунуться в атмосферу праздника и с комфортом вернуться назад в столицу".-0