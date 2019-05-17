Услуги Беларусбанка стали оказывать почти в 800 почтовых отделениях на селе

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк и "Белпочта" завершили реализацию масштабного партнерского проекта. Теперь открыть депозит, оформить карту и получить потребительский кредит можно в сельских почтовых отделениях, сообщили БЕЛТА в банке.

Старт проекту был дан в январе текущего года. Совместная инициатива нацелена на расширение географии предоставления банковских услуг. У населения в сельской местности появилась возможность оформить в отделениях почтовой связи договоры срочного банковского вклада в белорусских рублях на срок от трех месяцев до пяти лет; договоры текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской карточки и ее выдачи; три вида потребительских кредитов; пополнить счет, снять наличные и просмотреть баланс по банковской платежной карточке.

Принять клиентов для совершения указанных банковских операций и оформления документов готовы около 800 отделений почтовой связи РУП "Белпочта", расположенных в сельской местности по всей стране.

Всего с момента реализации проекта в сельских отделениях "Белпочты" открыто более 500 вкладов на сумму около Br1,7 млн, заключено более 20 договоров текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки.

"Партнерский проект Беларусбанка и "Белпочты" открывает новую страницу многолетнего двустороннего сотрудничества, основанную на современных стандартах предоставления банковских услуг и технологий населению страны", - отметили в банке.-0-