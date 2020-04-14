Услуги индивидуального ведения родов оказываются, партнерские роды ограничены

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуги по индивидуальному ведению родов оказываются, партнерские роды ограничены, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Индивидуальное ведение родов в тех роддомах, которые принимают пациентов без коронавируса, по-прежнему возможно. Ограничены партнерские роды, но передачи от родственников принимаются.

Специалисты также не рекомендуют женщинам брать с собой большое количество вещей, поскольку родственники могут передать им все необходимое.

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