Услугой бесплатного проезда БЖД с 3 мая по 7 июля воспользовались 125 ветеранов и инвалидов ВОВ

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской железной дороге завершилась акция по предоставлению бесплатного проезда ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в поездах по территории Беларуси и в международном сообщении с Российской Федерацией по случаю празднования Дня Победы и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Этой услугой воспользовались 125 ветеранов и инвалидов ВОВ и 42 сопровождающих, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Так, в частности, за время проведения акции в международном сообщении с Россией (с 3 по 15 мая) своих фронтовых друзей, памятные места и праздничные мероприятия в обеих странах посетили 44 ветерана и инвалида ВОВ, 24 проездных документа было оформлено для их сопровождающих. Белорусы побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Анапе и Ростове, жители Российской Федерации посетили Минск, Брест, Витебск, Полоцк, Оршу, Речицу, Добруш и другие белорусские города.

В поездах по территории Беларуси услугой бесплатного проезда с 3 мая по 7 июля воспользовались 81 ветеран и инвалид Великой Отечественной войны и 18 их сопровождающих.

Предоставление права бесплатного проезда ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны во время этих акций было предусмотрено указом №165 от 2 мая 2019 года.-0-