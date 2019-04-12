Услугу сопровождаемого трудоустройства инвалидов будут внедрять в регионах Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" с мая 2019-го по май 2021 года запускает новый этап проекта "Доступная работа" по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью на свободный рынок, внедряя данную услугу в регионах, сообщила БЕЛТА председатель этого объединения Елена Титова.

Суть услуги в том, что специалист по сопровождаемому трудоустройству помогает соискателям с инвалидностью не только подобрать вакансию, но и адаптироваться на рабочем месте и в коллективе.

Первый этап проекта реализовывался в 2016-2018 годах, став продолжением двух других проектов: "Твой шанс" и "Первые шаги к работе". С них в 2012 году в Беларуси началась апробация инновационной для Беларуси услуги сопровождаемого трудоустройства. "Мы опробовали также возможность оказания данной услуги через государственный социальный заказ: в марте прошлого года заключили такой договор с администрацией Московского района Минска. Хотя первоначально проект финансировался немецким фондом, - сказала Елена Титова. - Теперь же хотим укрепить свои первичные организации в регионах через реализацию государственного социального заказа по оказанию услуги сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью. То есть услуги таких специалистов будут оплачиваться из местных бюджетов".

Амбициозные планы объясняются тем, что предыдущие этапы дали отличные результаты: в общей сложности с 2012 года силами всего двух ассистентов было трудоустроено около 60 человек. Причем в основном это люди с I и II группами инвалидности, небольшая часть - с III группой. "Самое главное, что это люди, у которых есть трудности в обучении из-за интеллектуальных нарушений - та группа, которая ранее считалась нетрудоспособной", - подчеркнула Елена Титова.

Также было проведено исследование, которое позволило подсчитать экономическую выгоду для государства: Br1 расходов по проекту позволяет вернуть в бюджет Br14. Прежде всего благодаря тому, что люди, которые сами были иждивенцами, становятся экономически активными - платят налоги, совершают больше покупок за счет улучшения своей платежеспособности.

Примеры успешного трудоустройства людей с инвалидностью в Минске - в качестве помощника официанта одного из отелей столицы, смотрителя выставочного зала картинной галереи и др. - позволили заручиться еще больше поддержкой государства. "В законопроект "О правах инвалидов и их социальной интеграции" включен персональный ассистент, в должностные обязанности которого также будет входить сопровождение в трудоустройстве инвалидов", - отметила Елена Титова.

Столичным примером заинтересовались и регионы, которым сложно привлекать средства на аналогичные проекты из-за границы, - именно по их запросу и было решено расширить границы проекта. Чтобы подготовить специалистов по сопровождаемому трудоустройству для регионов, два минских ассистента теперь станут коучами, которые займутся разработкой тренингов и проведением семинаров, будут курировать рабочие группы в регионах. "Результатом трех лет реализации нового этапа проекта должно стать то, что в 20 регионах страны начнет работать новая услуга, а это позволит увеличить количество трудоустроенных людей с инвалидностью", - заключила собеседница.-0-