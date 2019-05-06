Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 мая 2019, Пн
+8°C
Сплошная облачность EUR 2.362
USD 2.109
RUB 3.2426
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск
Президент
Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
Президент
CМИ Беларуси обеспечивают национальное информпространство и защищают интересы общества - Карлюкевич
Общество
Выходные? Только не у "Удача в придачу!". 7 мая "Евроопт" вновь разыграет большие деньги и автомобили!
Общество
На Мозырском НПЗ промывают оборудование, к переработке чистой нефти пока не приступили
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Украине грузовик сорвался в реку, погибли 3 человека
14:11 В мире
Успехи по ЦУР будут отслеживать из космоса
14:05 Общество
Запрет на посещение лесов снят в 48 районах Беларуси
14:04 Общество
Под Гродно автомобиль вылетел в кювет: погиб пассажир
13:42 Происшествия
Правоохранители изъяли у бобруйчанина 550 г марихуаны
13:32 Происшествия
СК России назвал версии крушения самолета в аэропорту Шереметьево
13:16 В мире
Белорусские альпинисты с огнем II Европейских игр попали на Монблане в снежный шторм
13:12 Спорт
Витебские таможенники задержали две крупные партии одежды и обуви
12:41 Происшествия
Самолет с белорусскими хоккеистами из-за трагедии в Шереметьеве прилетит в Минск с опозданием
12:35 Спорт
В пункте пропуска "Брузги" приостановлено оформление транспорта в обоих направлениях
12:18 Общество
Белорусские волейболисты начали подготовку к матчам Евролиги
12:13 Спорт
Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
12:03 Президент
Казанский УНИКС дважды обыграл "Калев" в 1/4 финала Единой лиги ВТБ
11:49 Спорт
В Беларуси 7 мая прогнозируются дожди и грозы
11:46 Общество
На Мозырском НПЗ промывают оборудование, к переработке чистой нефти пока не приступили
11:39 Экономика
Школьники из 5 стран встретятся на чемпионате Европы по интеллектуальным играм в Гомеле
11:23 Регионы
Большой театр Беларуси представил в Пекине балет "Спартак"
11:17 Культура
МИД: белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в Шереметьеве
11:09 Общество
Хоккеист сборной Беларуси Джефф Платт признан лучшим нападающим ЧМ в Казахстане
10:52 Спорт
Найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьеве самолета
10:09 В мире
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
День Победы День Победы
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Посевная кампания Посевная кампания
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Успехи по ЦУР будут отслеживать из космоса

Общество 06.05.2019 | 14:05
Елена Кухаревич. Фото из архива
Елена Кухаревич. Фото из архива

Сбор данных - дело крайне затратное, особенно в такой важной миссии, как мониторинг достижения Целей устойчивого развития. Количество показателей, по которым оцениваются успехи стран в реализации Повестки-2030, превышает две сотни. Именно поэтому некоторые государства, в том числе Беларусь, начинают использовать автоматизацию сбора данных и космические технологии. Об этом и не только шла речь на состоявшемся недавно в Женеве совещании национальных экспертов стран ЕЭК ООН и представителей международных организаций, в котором участвовала заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси Елена Кухаревич.

"У Беларуси хороший прогресс в части организации мониторинга достижения Целей устойчивого развития. Это неоднократно отмечалось на различных международных встречах. В Женеве мы представили национальную платформу отчетности по целям устойчивого развития, которая была готова в декабре 2018 года и презентована в январе на национальном форуме в Минске, - рассказала Елена Кухаревич. - Для чего нужна эта платформа? Она помогает нам эффективно взаимодействовать с производителями данных и обеспечивать доступ к индикаторам по ЦУР для широкого круга пользователей. Производители данных, которых у нас 26 (органы управления), могут в автоматизированном режиме выгружать свою информацию на платформу Белстата. Непосредственно с платформы можно перейти на другие государственные информационные ресурсы страны, которые содержат данные по показателям достижения ЦУР. Дополняют эту систему гиперссылки на сайты госорганов, где тоже есть необходимая информация. Таким образом обмен данными упрощается. Кроме того, обеспечена возможность преобразования всей информации в машиночитаемые форматы - это важно для взаимодействия с международными организациями".

Методология глобальная, применение локальное

Когда все страны в сборе и обработке своих данных придерживаются единой методологии, это позволяет проводить их объективное сравнение, составлять рейтинги прогресса в достижении ЦУР по конкретным показателям. Если же источники информации разнятся, сложно дойти до истины.

Примечательно, что от всего региона Восточной Европы именно представитель Беларуси включен в состав межучрежденческой группы по показателям ЦУР при ООН, одной из задач которой является формирование глобальной системы индикаторов. "Думаю, это стало возможным благодаря нашим успехам, а также тому факту, что в Беларуси налажено эффективное взаимодействие с ответственными за реализацию ЦУР государственными органами управления, которые предоставляют нам нужные сведения. Ведь многие показатели специфичны и выходят за рамки компетенции Белстата. Для многих стран такое взаимодействие является проблемой", - отметила Елена Кухаревич.

Всего в глобальном перечне 232 показателя, которые каждая страна национализирует исходя из своих приоритетов развития. Спектр очень широк, поскольку Цели устойчивого развития включают все самые важные сферы жизни: от качественного образования, хорошего здоровья, заработной платы, развития малого бизнеса до сохранения экосистем. При этом очень важно по каждому показателю собирать не только общие данные (для всех жителей страны), но и дезагрегированные - по различным социально уязвимым группам. "Это нужно, чтобы реализовать главный принцип Повестки-2030 - никого не оставить в стороне, - пояснила заместитель председателя Белстата. - Вопрос детализации весьма сложный и затратный. Поэтому при выборе уровней дезагрегации каждая страна исходит из национальных особенностей".

Например, должны быть учтены интересы лиц с ограниченными возможностями. А для этого нужно знать их реальные условия жизнедеятельности, качество жизни. В Беларуси при поддержке ЮНИСЕФ было проведено большое выборочное обследование для комплексной оценки положения лиц с ограниченными возможностями. Сейчас Белстат проводит многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей и женщин (МИКС 6), которое позволит получить немало показателей. Причем по многим из них МИКС - единственный источник данных, подчеркнула Елена Кухаревич.

Детализация по каждому показателю ЦУР определена на глобальном уровне: это может быть распределение город-село, мужчины-женщины. "Внимание уделяется мигрантам, этническим группам, но я бы не сказала, что для нас это проблемная область. Каждая страна, и мы в том числе, учитываем эти рекомендации, но приоритеты в части детализации определяем сами", - заключила собеседница.

Сверху видно все

"Встреча в Женеве была посвящена также обмену опытом по использованию для мониторинга ЦУР альтернативных источников информации, в частности космических технологий и геопространственных систем", - добавила Елена Кухаревич.

Практически все государства находятся только на старте внедрения таких источников в свою систему мониторинга. Беларусь не исключение.

В стране уже имеется необходимая инфраструктура для приема, передачи и обработки космической информации. Это, а также эффективное взаимодействие госорганов и организаций, позволили начать внедрять эти технологии. "Сегодня мы выстраиваем сотрудничество с Государственным комитетом по имуществу. Поскольку Национальное кадастровое агентство является держателем этих технологий, оно может проводить аэрофотосъемку. Сейчас формируем программу сотрудничества. Определен перечень показателей, для расчета которых могут применяться такие технологии", - пояснила зампредседателя Белстата.

Потенциал этого метода огромен. Он позволяет создать базу для расчета самых разных показателей: доли сельского населения, проживающего в пределах 2 км от круглогодичной дороги; средней доли застроенной городской территории, относящейся к открытым для всех общественным местам; площади лесов в процентном отношении к общей площади суши и других.

Кроме того, для визуализации субнациональной дезагрегации отдельных показателей в платформе предусмотрено использование картографического сервиса.

У международных экспертов и коллег из других стран вызвал интерес опыт Беларуси по использованию административных источников данных. "Мы презентовали его на примере ЦУР №16 "Мир, правосудие и эффективные институты", достижение которой важно для общества. Без мер, направленных на сокращение насилия, борьбу с экономической преступностью и коррупцией, невозможно обеспечить достойное человеческое развитие. При этом их измерение у многих стран вызывает определенные трудности. В процессе формирования национального перечня показателей МВД предложило Белстату использовать информацию единого государственного банка данных о правонарушениях. Там фиксируются все правонарушения, и не нужно собирать информацию посредством заполнения форм статистической отчетности. Однако вопросы, к примеру, насилия могут быть изучены только во время выборочных обследований домашних хозяйств, здесь важно получить ответ непосредственно от респондента, поэтому Белстат запланировал провести такое обследование", - рассказала Елена Кухаревич.

Национальная платформа сегодня и завтра

Национальная платформа отчетности по целям устойчивого развития - это единый центр сбора и обобщения актуальной информации о текущей ситуации по достижению ЦУР, подготовки национальных отчетов, мониторинга выполнения международных обязательств (и, соответственно, определения места Беларуси в глобальных рейтингах), вовлечения общества в вопросы устойчивого развития. Ознакомиться с платформой можно по ссылке www.sdgplatform.belstat.gov.by

В основу платформы положен национальный перечень показателей мониторинга ЦУР - их 256. И по 174 показателям (то есть по 68%) уже имеются реальные фактические данные, которые загружены на ресурс. Более того, они представлены, по возможности, в динамике с 2000 года.

Дальнейшими приоритетными направлениями работы стали составление унифицированного для всех областей и Минска перечня показателей достижения ЦУР и расширение функционала национальной платформы для мониторинга устойчивого развития регионов. Для каждого из регионов будут определены дополнительные показатели с учетом особенностей и приоритетов их развития, ведь где-то больший потенциал имеет промышленность, где-то - сельское хозяйство.

Еще одним важным направлением Елена Кухаревич назвала наращивание статистического потенциала для устранения пробелов в данных для мониторинга ЦУР.

***

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают Национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
информационные технологии, космос, наука, статистика
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня - МАЙ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.362 BYN 2.352 BYN 2.364 BYN
USD
2.109 BYN 2.1 BYN 2.109 BYN
RUB
3.2426 BYN 3.215 BYN 3.245 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Огонь II Европейских игр зажжен в Риме
Все видео

Фотоновости

Более 500 участников собрал весенний форум "РанчоАгроТурФест" в Гомельском районе
Все фото

Инфографика

Работа учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае Во время праздничных мероприятий будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи будут переведены в режим повышенной готовности.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Михаил Орда Парламентские выборы нужно провести достойно, красиво и честно - Лукашенко
Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
Лукашенко направил соболезнование Президенту Вьетнама в связи со смертью бывшего главы государства Ле Дык Аня
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Глава МИД будет представлять Беларусь на мероприятиях в Брюсселе к 10-летию "Восточного партнерства"
Посол Беларуси в Армении усматривает новый импульс в отношениях двух стран
МИД Беларуси: Литва прибегает к безосновательным и лживым заявлениям в отношении БелАЭС
Экономика
Фото из архива На Мозырском НПЗ промывают оборудование, к переработке чистой нефти пока не приступили
Лимит эмиссии облигаций Банка развития увеличен на четверть
Почти Br11 млн направят на создание в НАН пилотных инновационных объектов
Происшествия
Фото Витебской таможни Витебские таможенники задержали две крупные партии одежды и обуви
Под Гродно автомобиль вылетел в кювет: погиб пассажир
Правоохранители изъяли у бобруйчанина 550 г марихуаны
Регионы
Американский рэпер Wordsmith ФОТОРЕПОРТАЖ: Музыкально-туристический сезон стартовал в Минске
Афиша выходного дня: День Победы, Minsk Design Week 2019 и сырный фестиваль в Славгороде
Школьники из 5 стран встретятся на чемпионате Европы по интеллектуальным играм в Гомеле
Спорт
Фото БК "Цмокi-Мiнск" Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" и "Борисфен" вышли в финал чемпионата Беларуси
Белорусские альпинисты с огнем II Европейских игр попали на Монблане в снежный шторм
Самолет с белорусскими хоккеистами из-за трагедии в Шереметьеве прилетит в Минск с опозданием
Технологии
Фото BAE Systems В Великобритании испытали первый в мире самолет без подкрылков
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
Oнлайн-ресурс сертифицированных отелей заработал в Беларуси
Культура
Фото посольства Беларуси в Китае Большой театр Беларуси представил в Пекине балет "Спартак"
Флейтовый фестиваль в Минске соберет сотни музыкантов
На фестивале духовной музыки "Магутны Божа" в Могилеве ждут участников из 14 стран
В мире
Скриншот из видео СК России назвал версии крушения самолета в аэропорту Шереметьево
В Украине грузовик сорвался в реку, погибли 3 человека
Найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьеве самолета
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая
Номерной знак c автомобиля Джорджа Харрисона выставят на аукцион
В Италии нашли самый большой скелет синего кита
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Легкая на помин
Дело чести
Ужин для чемпиона
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия