Успехи по ЦУР будут отслеживать из космоса

Сбор данных - дело крайне затратное, особенно в такой важной миссии, как мониторинг достижения Целей устойчивого развития. Количество показателей, по которым оцениваются успехи стран в реализации Повестки-2030, превышает две сотни. Именно поэтому некоторые государства, в том числе Беларусь, начинают использовать автоматизацию сбора данных и космические технологии. Об этом и не только шла речь на состоявшемся недавно в Женеве совещании национальных экспертов стран ЕЭК ООН и представителей международных организаций, в котором участвовала заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси Елена Кухаревич.

"У Беларуси хороший прогресс в части организации мониторинга достижения Целей устойчивого развития. Это неоднократно отмечалось на различных международных встречах. В Женеве мы представили национальную платформу отчетности по целям устойчивого развития, которая была готова в декабре 2018 года и презентована в январе на национальном форуме в Минске, - рассказала Елена Кухаревич. - Для чего нужна эта платформа? Она помогает нам эффективно взаимодействовать с производителями данных и обеспечивать доступ к индикаторам по ЦУР для широкого круга пользователей. Производители данных, которых у нас 26 (органы управления), могут в автоматизированном режиме выгружать свою информацию на платформу Белстата. Непосредственно с платформы можно перейти на другие государственные информационные ресурсы страны, которые содержат данные по показателям достижения ЦУР. Дополняют эту систему гиперссылки на сайты госорганов, где тоже есть необходимая информация. Таким образом обмен данными упрощается. Кроме того, обеспечена возможность преобразования всей информации в машиночитаемые форматы - это важно для взаимодействия с международными организациями".

Методология глобальная, применение локальное

Когда все страны в сборе и обработке своих данных придерживаются единой методологии, это позволяет проводить их объективное сравнение, составлять рейтинги прогресса в достижении ЦУР по конкретным показателям. Если же источники информации разнятся, сложно дойти до истины.

Примечательно, что от всего региона Восточной Европы именно представитель Беларуси включен в состав межучрежденческой группы по показателям ЦУР при ООН, одной из задач которой является формирование глобальной системы индикаторов. "Думаю, это стало возможным благодаря нашим успехам, а также тому факту, что в Беларуси налажено эффективное взаимодействие с ответственными за реализацию ЦУР государственными органами управления, которые предоставляют нам нужные сведения. Ведь многие показатели специфичны и выходят за рамки компетенции Белстата. Для многих стран такое взаимодействие является проблемой", - отметила Елена Кухаревич.

Всего в глобальном перечне 232 показателя, которые каждая страна национализирует исходя из своих приоритетов развития. Спектр очень широк, поскольку Цели устойчивого развития включают все самые важные сферы жизни: от качественного образования, хорошего здоровья, заработной платы, развития малого бизнеса до сохранения экосистем. При этом очень важно по каждому показателю собирать не только общие данные (для всех жителей страны), но и дезагрегированные - по различным социально уязвимым группам. "Это нужно, чтобы реализовать главный принцип Повестки-2030 - никого не оставить в стороне, - пояснила заместитель председателя Белстата. - Вопрос детализации весьма сложный и затратный. Поэтому при выборе уровней дезагрегации каждая страна исходит из национальных особенностей".

Например, должны быть учтены интересы лиц с ограниченными возможностями. А для этого нужно знать их реальные условия жизнедеятельности, качество жизни. В Беларуси при поддержке ЮНИСЕФ было проведено большое выборочное обследование для комплексной оценки положения лиц с ограниченными возможностями. Сейчас Белстат проводит многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей и женщин (МИКС 6), которое позволит получить немало показателей. Причем по многим из них МИКС - единственный источник данных, подчеркнула Елена Кухаревич.

Детализация по каждому показателю ЦУР определена на глобальном уровне: это может быть распределение город-село, мужчины-женщины. "Внимание уделяется мигрантам, этническим группам, но я бы не сказала, что для нас это проблемная область. Каждая страна, и мы в том числе, учитываем эти рекомендации, но приоритеты в части детализации определяем сами", - заключила собеседница.

Сверху видно все

"Встреча в Женеве была посвящена также обмену опытом по использованию для мониторинга ЦУР альтернативных источников информации, в частности космических технологий и геопространственных систем", - добавила Елена Кухаревич.

Практически все государства находятся только на старте внедрения таких источников в свою систему мониторинга. Беларусь не исключение.

В стране уже имеется необходимая инфраструктура для приема, передачи и обработки космической информации. Это, а также эффективное взаимодействие госорганов и организаций, позволили начать внедрять эти технологии. "Сегодня мы выстраиваем сотрудничество с Государственным комитетом по имуществу. Поскольку Национальное кадастровое агентство является держателем этих технологий, оно может проводить аэрофотосъемку. Сейчас формируем программу сотрудничества. Определен перечень показателей, для расчета которых могут применяться такие технологии", - пояснила зампредседателя Белстата.

Потенциал этого метода огромен. Он позволяет создать базу для расчета самых разных показателей: доли сельского населения, проживающего в пределах 2 км от круглогодичной дороги; средней доли застроенной городской территории, относящейся к открытым для всех общественным местам; площади лесов в процентном отношении к общей площади суши и других.

Кроме того, для визуализации субнациональной дезагрегации отдельных показателей в платформе предусмотрено использование картографического сервиса.

У международных экспертов и коллег из других стран вызвал интерес опыт Беларуси по использованию административных источников данных. "Мы презентовали его на примере ЦУР №16 "Мир, правосудие и эффективные институты", достижение которой важно для общества. Без мер, направленных на сокращение насилия, борьбу с экономической преступностью и коррупцией, невозможно обеспечить достойное человеческое развитие. При этом их измерение у многих стран вызывает определенные трудности. В процессе формирования национального перечня показателей МВД предложило Белстату использовать информацию единого государственного банка данных о правонарушениях. Там фиксируются все правонарушения, и не нужно собирать информацию посредством заполнения форм статистической отчетности. Однако вопросы, к примеру, насилия могут быть изучены только во время выборочных обследований домашних хозяйств, здесь важно получить ответ непосредственно от респондента, поэтому Белстат запланировал провести такое обследование", - рассказала Елена Кухаревич.

Национальная платформа сегодня и завтра

Национальная платформа отчетности по целям устойчивого развития - это единый центр сбора и обобщения актуальной информации о текущей ситуации по достижению ЦУР, подготовки национальных отчетов, мониторинга выполнения международных обязательств (и, соответственно, определения места Беларуси в глобальных рейтингах), вовлечения общества в вопросы устойчивого развития. Ознакомиться с платформой можно по ссылке www.sdgplatform.belstat.gov.by

В основу платформы положен национальный перечень показателей мониторинга ЦУР - их 256. И по 174 показателям (то есть по 68%) уже имеются реальные фактические данные, которые загружены на ресурс. Более того, они представлены, по возможности, в динамике с 2000 года.

Дальнейшими приоритетными направлениями работы стали составление унифицированного для всех областей и Минска перечня показателей достижения ЦУР и расширение функционала национальной платформы для мониторинга устойчивого развития регионов. Для каждого из регионов будут определены дополнительные показатели с учетом особенностей и приоритетов их развития, ведь где-то больший потенциал имеет промышленность, где-то - сельское хозяйство.

Еще одним важным направлением Елена Кухаревич назвала наращивание статистического потенциала для устранения пробелов в данных для мониторинга ЦУР.

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В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают Национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-