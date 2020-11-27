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27 ноября 2020, 09:00

Успейте купить квартиру! В "черную пятницу" – лучшие цены на недвижимость в самых известных столичных комплексах!

Миссия выполнима – квартиру нужно успеть купить вовремя, прямо сейчас. Ведь наступила "черная пятница"! У застройщика, который возводит самые знаковые комплексы столицы, началась акция невероятных цен и лучших условий для покупки. Ваша мечта о собственном жилье в лучших районах Минска или новом бизнес-помещении как никогда близка к осуществлению!

Это ваш шанс! Момент, который нужно обязательно использовать!

Оправданий для промедления не будет – таких цен на квадратные метры вы еще не видели!

Акция "черная пятница" действует только до понедельника. Торопитесь!

И знайте, что покупка, сделанная сейчас, – это ваше новоселье уже в ближайшее время.

По словам директора ИООО "Дана Астра" Павла Овчарова, до конца этого года намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости застройщиком будут перевыполнены – уже к новогодним праздникам будет введено площадей около 500 тыс. кв. метров.

– В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке строительства в наших жилых комплексах не соответствует действительности, – подчеркнул представитель застройщика.

Только в "черную пятницу" цены и условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости будут по-настоящему уникальными
Только в "черную пятницу" цены и условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости будут по-настоящему уникальными

Только в "черную пятницу" цены и условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости по-настоящему уникальны. Ваша новая недвижимость ждет вас в многофункциональных комплексах Minsk World, "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Вивальди" и "Чайковский". Лучшие районы города, самые современные жилые комплексы и по-настоящему престижное жилье!

Многофункциональный комплекс Minsk World
Многофункциональный комплекс Minsk World
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"
Многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев"
Многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев"
Многофункциональный комплекс "Вивальди"
Многофункциональный комплекс "Вивальди"
Многофункциональный комплекс "Чайковский"
Многофункциональный комплекс "Чайковский"

Напомним, что застройщик возводит дома по монолитно-каркасной технологии, которая позволяет создавать жилые и коммерческие помещения свободной планировки.

Компания-застройщик использует только монолитно-каркасные технологии строительства
Компания-застройщик использует только монолитно-каркасные технологии строительства
Монолитно-каркасные технологии позволяют создавать жилые и коммерческие помещения свободной планировки
Монолитно-каркасные технологии позволяют создавать жилые и коммерческие помещения свободной планировки
В некоторых домах весь первый этаж – помещения для развития бизнеса
В некоторых домах весь первый этаж – помещения для развития бизнеса

Высота потолков – не ниже 2,7 метра, а на первых и последних этажах, как правило – более 3 метров.

Светлые и просторные лобби с местом для консьержа, зоной встречи курьера и санитарной комнатой – в каждом доме.

Скоростные бесшумные лифты – от компании OTIS.

В каждом доме дизайнерское лобби
В каждом доме дизайнерское лобби
Все дома оборудованы несколькими лифтами, один из которых повышенной грузоподъемности
Все дома оборудованы несколькими лифтами, один из которых повышенной грузоподъемности

Во всех домах – огромная площадь остекления: используются окна от пола до потолка или панорамные, при этом стеклопакеты – ведущих производителей. Во всех домах предусмотрены балконы или застекленные лоджии, а в некоторых – еще и приватные террасы.

Во всех домах предусмотрены балконы или застекленные лоджии, а в некоторых – еще и приватные террасы
Во всех домах предусмотрены балконы или застекленные лоджии, а в некоторых – еще и приватные террасы

Все дома сдаются с обустройством дворов и автостоянок, кварталы имеют развитую инфраструктуру для комфортной жизни.

Это новый уровень жилья в Минске, и сейчас вы можете себе его позволить. Ведь "черная пятница" – лучшие цены и лучшие условия!

Спортивные и детские площадки со специальным покрытием есть у каждого дома
Спортивные и детские площадки со специальным покрытием есть у каждого дома
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Все дома сдаются с обустройством дворов и автостоянок
Все дома сдаются с обустройством дворов и автостоянок
Паркинг в комплексе Minsk World почти на 800 автомобилей
Паркинг в комплексе Minsk World почти на 800 автомобилей

В комплексе Minsk World квартиры и коммерческие помещения можно приобрести в беспроцентную рассрочку от застройщика. Ее максимальный срок – 100 месяцев, а первоначальный взнос – всего от 30%. Поручители и справки о доходах не нужны, из всех документов требуется только паспорт! Договор оформляется прямо в офисе продаж все быстро и удобно!

Расчеты показывают, что при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж примерно равен плате за арендованное столичное жилье. И это будет ваша собственная минская квартира, которую вы просто оплачиваете поэтапно!

Кроме того, специальная и абсолютно уникальная акция в рамках "черной пятницы" – это возможность купить жилье для тех, кто об этом не смел даже мечтать! Только сейчас квартиры в 11 домах комплекса Minsk World можно приобрести в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев без первоначального взноса!

Нет денег на первый взнос, но вы уверены, что сможете ежемесячно выплачивать оговоренную рассрочкой сумму? Не теряйте времени – покупайте! Просто приходите в офис с паспортом – и приступайте к оформлению договора покупки вашей собственной квартиры!

Для тех, у кого недостаточно собственных средств на покупку, "черная пятница" не отменяет выгодного кредитования!

Партнерский кредит от "Белинвестбанка" на отличных условиях – ставка в первых год всего от 4,99% годовых (0,57 СКО)! В последующие годы – от 13,35% (1,543 СКО). Кредит выдается в белорусских рублях сроком до 20 лет при собственном участии от 10%. Досрочное погашение – без штрафных санкций.

Не теряйте время, отложите все дела! У вас есть совсем немного времени, чтобы особенно выгодно купить квартиру или коммерческую недвижимость!

Во время акции отдел продаж будет работать до 24.00 – чтобы каждый, кто мечтает о квартире по лучшей цене, успел совершить свою заветную покупку!

Офисы по продаже квартир и бизнес-помещений в столичных комплексах работают по адресам: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи с офисом продаж через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Ваша самая удачная "черная пятница" уже началась! Торопитесь исполнить мечту!

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