Успейте купить квартиру! В "черную пятницу" – лучшие цены на недвижимость в самых известных столичных комплексах!

Миссия выполнима – квартиру нужно успеть купить вовремя, прямо сейчас. Ведь наступила "черная пятница"! У застройщика, который возводит самые знаковые комплексы столицы, началась акция невероятных цен и лучших условий для покупки. Ваша мечта о собственном жилье в лучших районах Минска или новом бизнес-помещении как никогда близка к осуществлению!

Это ваш шанс! Момент, который нужно обязательно использовать!

Оправданий для промедления не будет – таких цен на квадратные метры вы еще не видели!

Акция "черная пятница" действует только до понедельника. Торопитесь!

И знайте, что покупка, сделанная сейчас, – это ваше новоселье уже в ближайшее время.

По словам директора ИООО "Дана Астра" Павла Овчарова, до конца этого года намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости застройщиком будут перевыполнены – уже к новогодним праздникам будет введено площадей около 500 тыс. кв. метров.

– В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке строительства в наших жилых комплексах не соответствует действительности, – подчеркнул представитель застройщика.

Только в "черную пятницу" цены и условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости будут по-настоящему уникальными

Только в "черную пятницу" цены и условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости по-настоящему уникальны. Ваша новая недвижимость ждет вас в многофункциональных комплексах Minsk World, "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Вивальди" и "Чайковский". Лучшие районы города, самые современные жилые комплексы и по-настоящему престижное жилье!

Многофункциональный комплекс Minsk World

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев"

Многофункциональный комплекс "Вивальди"

Многофункциональный комплекс "Чайковский"

Напомним, что застройщик возводит дома по монолитно-каркасной технологии, которая позволяет создавать жилые и коммерческие помещения свободной планировки.

Компания-застройщик использует только монолитно-каркасные технологии строительства

Монолитно-каркасные технологии позволяют создавать жилые и коммерческие помещения свободной планировки

В некоторых домах весь первый этаж – помещения для развития бизнеса

Высота потолков – не ниже 2,7 метра, а на первых и последних этажах, как правило – более 3 метров.

Светлые и просторные лобби с местом для консьержа, зоной встречи курьера и санитарной комнатой – в каждом доме.

Скоростные бесшумные лифты – от компании OTIS.

В каждом доме дизайнерское лобби

Все дома оборудованы несколькими лифтами, один из которых повышенной грузоподъемности

Во всех домах – огромная площадь остекления: используются окна от пола до потолка или панорамные, при этом стеклопакеты – ведущих производителей. Во всех домах предусмотрены балконы или застекленные лоджии, а в некоторых – еще и приватные террасы.

Во всех домах предусмотрены балконы или застекленные лоджии, а в некоторых – еще и приватные террасы

Все дома сдаются с обустройством дворов и автостоянок, кварталы имеют развитую инфраструктуру для комфортной жизни.

Это новый уровень жилья в Минске, и сейчас вы можете себе его позволить. Ведь "черная пятница" – лучшие цены и лучшие условия!

Спортивные и детские площадки со специальным покрытием есть у каждого дома

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Все дома сдаются с обустройством дворов и автостоянок

Паркинг в комплексе Minsk World почти на 800 автомобилей

В комплексе Minsk World квартиры и коммерческие помещения можно приобрести в беспроцентную рассрочку от застройщика. Ее максимальный срок – 100 месяцев, а первоначальный взнос – всего от 30%. Поручители и справки о доходах не нужны, из всех документов требуется только паспорт! Договор оформляется прямо в офисе продаж все быстро и удобно!

Расчеты показывают, что при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж примерно равен плате за арендованное столичное жилье. И это будет ваша собственная минская квартира, которую вы просто оплачиваете поэтапно!

Кроме того, специальная и абсолютно уникальная акция в рамках "черной пятницы" – это возможность купить жилье для тех, кто об этом не смел даже мечтать! Только сейчас квартиры в 11 домах комплекса Minsk World можно приобрести в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев без первоначального взноса!

Нет денег на первый взнос, но вы уверены, что сможете ежемесячно выплачивать оговоренную рассрочкой сумму? Не теряйте времени – покупайте! Просто приходите в офис с паспортом – и приступайте к оформлению договора покупки вашей собственной квартиры!

Для тех, у кого недостаточно собственных средств на покупку, "черная пятница" не отменяет выгодного кредитования!

Партнерский кредит от "Белинвестбанка" на отличных условиях – ставка в первых год всего от 4,99% годовых (0,57 СКО)! В последующие годы – от 13,35% (1,543 СКО). Кредит выдается в белорусских рублях сроком до 20 лет при собственном участии от 10%. Досрочное погашение – без штрафных санкций.

Не теряйте время, отложите все дела! У вас есть совсем немного времени, чтобы особенно выгодно купить квартиру или коммерческую недвижимость!

Во время акции отдел продаж будет работать до 24.00 – чтобы каждый, кто мечтает о квартире по лучшей цене, успел совершить свою заветную покупку!

Офисы по продаже квартир и бизнес-помещений в столичных комплексах работают по адресам: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи с офисом продаж через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Ваша самая удачная "черная пятница" уже началась! Торопитесь исполнить мечту!

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