Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 16 января 2020
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:05 Возможности адаптации инвалидов к труду в Минске расширяются Регионы
10:02 Директор магазина в Барановичах обманом завладел деньгами покупателей Происшествия
09:56 В Брагине по подозрению в автокражах задержали группу молодых людей Происшествия
09:40 Беларусь и Латвия должны активно использовать свой транзитный потенциал - Румас Экономика
09:29 В здании мирового суда в Кузбассе застрелили судебного пристава В мире
09:25 Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза - Румас Экономика
09:14 Мусороперерабатывающий завод планируют построить в Бобруйском районе до 2022 года Регионы
09:00 Toyota вложит около $400 млн в производство летающих такси В мире
09:00 Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях Общество
09:00 Gagarin и Zombie: ТОП-20 названий сайтов в Байнете, которые могут стать успешными в 2020 году Технологии
09:00 "Александрия": продажи нового дома начнутся 20 января Общество
08:53 По странам и континентам проведет фотовыставка в Гомеле Культура
08:44 В брестском футбольном манеже установили трибуны Регионы
08:39 Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января - Каранкевич Экономика
08:35 Не менее 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов скорого поезда в Индии В мире
08:14 Два острова в Индонезии скрылись под водой В мире
08:07 Учащиеся Минска представят свои научные исследования на городской конференции Регионы
08:00 Белорусские гандболисты сыграют с командой Германии на чемпионате Европы Спорт
07:55 Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде Спорт
07:48 Пьяный водитель на МКАД наехал на разделительное ограждение Происшествия
07:35 Шахматисты из девяти стран соберутся на международном турнире в Орше Спорт
07:20 Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет сегодня на сайтах БЕЛТА и Минтруда Общество
07:14 ВС США возобновили совместные операции с Ираком В мире
07:05 Пресс-конференция о достижениях ученых в области высоких технологий пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: новые вызовы информбезопасности, изменения в налоговых вычетах и детский колядный обряд в Кличеве Общество
00:46 На территории посольства России в Бейруте разорвались две гранаты со слезоточивым газом В мире
00:32 В Австралии создали госпиталь для животных В мире
15.01.20
15.01.20 23:59 Количество погибших при взрыве на нефтехимическом заводе в Каталонии увеличилось до трех В мире
15.01.20 23:29 В Токио представили дизайн билетов на Олимпиаду-2020 Спорт
15.01.20 23:17 ФОТОФАКТ: На сцене Белгосфилармонии прошел сольный концерт хореографического ансамбля "Хорошки" Культура
Все новости
Все новости
Общество
16 января 2020, 09:00

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Трудно найти человека, которого бы абсолютно не волновал квартирный вопрос. Ведь потенциальными покупателями столичного жилья являются многие. Например, те, кто пользуется съемной жилплощадью. Или кто ютится в небольшой квартире с несколькими детьми. Не говоря уж о тех случаях, когда в соседних комнатах вынуждены жить несколько семей разных поколений, пусть и родственников. И порой кажется, что именно квартирный вопрос - самый неразрешимый. Но выход есть – длительная рассрочка прямо от застройщика, прежние условия которой действуют до конца января!

Рассрочка на длительный срок - это реальная возможность поэтапной оплаты приобретаемого жилья. И у этого финансового инструмента есть очень привлекательные особенности. Именно благодаря очевидной выгодности предложения от "Дана Холдингз" – беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет – свой квартирный вопрос в минувшем году решили тысячи семей.

К сожалению, мы часто бываем инертны. Кто-то не успел посетить отдел продаж компании вовремя и оформить покупку в рассрочку. Кто-то просто не решился. И по многочисленным просьбам покупателей застройщик принял решение: продлить до конца января возможность приобрести квартиры в трех жилых комплексах – "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"в рассрочку на прежних условиях!

Механизм рассрочки предельно прост и понятен. Покупатель должен внести первоначальный взнос – от 30% стоимости квартиры. Для этого можно воспользоваться как собственными средствами, так и специальным кредитом от банка-партнера на сумму до 40 тысяч рублей, который оформляется прямо в отделе продаж "Дана Холдингз".

Остальная сумма выплачивается покупателем ежемесячно равными долями в течение выбранного срока. Максимальный срок рассрочки для жилого комплекса "Парк Челюскинцев" – 4 года, "Маяк Минска" – 5 лет, "Минск Мир" – 10 лет.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" – максимальный срок рассрочки 4 года
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" – максимальный срок рассрочки 4 года

Жилой комплекс "Маяк Минска" – максимальный срок рассрочки 5 лет
Жилой комплекс "Маяк Минска" – максимальный срок рассрочки 5 лет

Жилой комплекс "Минск Мир" – максимальный срок рассрочки 10 лет
Жилой комплекс "Минск Мир" – максимальный срок рассрочки 10 лет

При этом для оформления рассрочки и кредита на первый взнос справка о доходах или поручители вам не понадобятся. Нужен только паспорт – и можно оформлять покупку квартиры!

В качестве примера рассмотрим покупку квартиры в комплексе "Минск Мир" ценой в 120 тысяч рублей. Первый взнос - 30% или 36 тысяч рублей, который, напомним, можно оплатить с помощью партнерского кредита. Таким образом, покупателю останется внести 84 тысячи. Если использовать максимальный срок рассрочки 10 лет, получится 120 выплат по 700 рублей ежемесячно!

Согласитесь, 700 рублей в месяц – это сумма, вполне сопоставимая с ценой аренды минских "двушек" или "трешек". Но арендованная квартира через 10 лет останется в собственности своего хозяина, а приобретаемая в рассрочку станет вашей!

Важный момент: комплексы, в которых можно купить квартиру в длительную рассрочку, обладают рядом неоспоримых преимуществ. Про каждый из них мы чуть ниже поговорим отдельно, но объединяет их главное – расположение в наиболее перспективных районах Минска. Цену жилья, как шутят риэлтеры, определяют три фактора - локация, локация и еще раз локация. Расположение комплексов, которые строит "Дана Холдингз", безупречно!

Это не только современное и комфортное жилье, но и отличная инвестиция – ожидается, что после завершения строительства комплексов стоимость квадратного метра в них может достичь в эквиваленте от 3 до 5 тысяч евро! Например, в жилом комплексе "Маяк Минска", строительство которого находится на финальной стадии, стоимость каждого "квадрата" уже выросла в два раза!

Конечно, на стоимость недвижимости влияет и расположение рядом с метро, а также наличие достаточного количества парковочных мест, что особенно важно в столице. Цена такой недвижимости на рынке автоматически увеличивается на 40%, а стоимость ее сдачи в аренду - на 20%. Все жилые комплексы застройщика "Дана Холдингз" обеспечены парковочными местами, включая вместительные паркинги. В комплексе "Минск Мир", например, осенью уже был торжественно открыт паркинг: девять уровней и вместимость до 800 автомобилей!

Многофункциональный жилые комплексы от "Дана Холдингз" – это действительно уникальная, современная, комфортная и красивая городская среда!

Престижный жилой комплекс "Парк Челюскинцев" – это квартиры в новостройках в центре столицы с огромным парком прямо у дома.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада

Комплекс разместился у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада, и вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом. С точки зрения экологии место в Минске просто непревзойденное!

Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок
Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок

А с другой стороны – самый центр города, рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, больница, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, бассейн, аквапарк, футбольные поля и теннисные корты. В общем для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Более того, детский сад вписан в проект одного из жилых зданий комплекса, но с собственной огражденной территорией. Отвести ребенка утром на занятия – проще простого, не надо вставать и собираться заранее! Кроме того, проектировать детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев" предложено знаменитому японскому архитектору Такахару Тезука - автору лучшего в мире детского сада "Фудзи". Профессор Тезука имеет собственный взгляд на процесс воспитания детей и пообещал, что реализуемый проект призван стать лучшим детским садом в Европе.

Детский сад вписан в проект одного из жилых зданий комплекса
Детский сад вписан в проект одного из жилых зданий комплекса

Престиж жилого комплекса "Парк Челюскинцев" – в каждой мелочи. Так, закрытая территория и современная система видеонаблюдения обеспечат безопасность жителей. А для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места. Кроме того, в одном из домов будет обустроен подземный паркинг – к машине можно доехать прямо на лифте!

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением и оборудована камерами видеонаблюдения
Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением и оборудована камерами видеонаблюдения

Напомним, что квартиры в ЖК "Парк Челюскинцев" до конца января можно купить в рассрочку до 4 лет.

Комплекс "Маяк Минска" многие признают новым украшением столицы – застройщику удалось создать жилой квартал со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой. Комплекс практически завершен, и уже сегодня можно сполна оценить его преимущества.

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" проектировался по принципу "города в городе"
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" проектировался по принципу "города в городе"

"Маяк Минска" построен у границ парковой зоны Слепянской водной системы, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Парковая зона Слепянской водной системы – прекрасное место для отдыха
Парковая зона Слепянской водной системы – прекрасное место для отдыха

Комплекс расположен у проспекта Независимости, а значит, здесь отлично развито транспортное сообщение. В пешей доступности – станция метро "Восток", а также многочисленные маршруты наземного транспорта – нет проблем добраться в любую точку столицы, а также выбраться на МКАД и в сторону Национального аэропорта.

Принцип "город в городе", который использован при его создании, означает, что все для комфортной жизни здесь расположено буквально под рукой! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, – здесь есть все, что необходимо современным горожанам.

В структуре комплекса "Маяк Минска" современная школа с бассейном
В структуре комплекса "Маяк Минска" современная школа с бассейном

Конечно же, точка притяжения не только жителей комплекса, но и всех минчан и гостей столицы – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Это территория самого удачного шопинга – здесь открыты сотни бутиков ведущих мировых брендов и лучших белорусских компаний. Это зона крутых развлечений и огромного фудкорта.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall – территория самого удачного шопинга
Торгово-развлекательный центр Dana Mall – территория самого удачного шопинга

А еще это площадка для самых ярких праздников и событий. Например, новогодняя елка прошедших праздников многими признана более красивой и оригинальной, чем рождественские деревья парижского молла "Галери Лафайет" или лондонского универмага "Хэрродс".

Уникальная анимированная новогодняя елка
Уникальная анимированная новогодняя елка

Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр высшего класса Dana Center – комфортабельные и современные офисы ведущих компаний страны, а также сопутствующие услуги.

Dana Center – бизнес-центр высшего класса
Dana Center – бизнес-центр высшего класса

Любимым променадом жителей комплекса является красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. Бульвар всего за несколько лет стал зоной активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

В сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо выходит к мультимедийному фонтану "Дана Танец". Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Пройдет зима – и весной фонтан "Дана Танец", за один сезон успевший стать достопримечательностью Минска, вновь будет радовать жителей!
Пройдет зима – и весной фонтан "Дана Танец", за один сезон успевший стать достопримечательностью Минска, вновь будет радовать жителей!

Рассрочка на покупку квартир и коммерческой недвижимости в комплексе "Маяк Минска" продлена до конца января и составляет 5 лет!

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" – самая грандиозная новостройка белорусской столицы и самый масштабный многофункциональный комплекс в Европе! Это огромная территория, каждый метр которой застраивается по тщательно продуманному плану для создания лучших условий для жизни и ведения бизнеса в этом месте.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"
Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

Сегодня в продаже есть квартиры в двух десятках домов семи кварталов – "Эмиратс Люкс" и "Чемпионов", "Мировых Танцев" и "Южная Европа", "Евразия" и "Северная Америка", а также "Азия". Каждый квартал имеет свои особенности и характерные черты, а также особенную архитектуру жилых зданий, что позволяет покупателям выбрать жилье по вкусу. Но есть и общие черты, которые и определяют преимущества комплекса "Минск Мир".

Дом "Пекин" квартала "Чемпионов"
Дом "Пекин" квартала "Чемпионов"

Дом "Стамбул" квартала "Южная Европа"
Дом "Стамбул" квартала "Южная Европа"

Дом "Москва" квартала "Евразия"
Дом "Москва" квартала "Евразия"

Жилой комплекс "Минск Мир" строится практически в центре столицы. Рядом с ним будут находиться две новые станции метро и остановки наземного транспорта.

Рядом с жилым комплексом строятся две новые станции метро
Рядом с жилым комплексом строятся две новые станции метро

Для автовладельцев предусмотрены многочисленные открытые парковки по периметру кварталов и многоуровневый крытый паркинг.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

При этом внутренняя территория кварталов свободна от движения машин, что создаст необходимую тишину во дворах и абсолютную безопасность для детских игр.

Тихие зеленые дворы, оборудованные детскими площадками
Тихие зеленые дворы, оборудованные детскими площадками

В комплексе предусмотрены многочисленные объекты социальной инфраструктуры: в каждом квартале будут построены школа или детский сад, а во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки. Также на территории комплекса расположатся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, многочисленные торговые и спортивные комплексы, кафе и рестораны, объекты сферы услуг.

Во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки
Во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки

Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, призванный привлечь инвестиционные капиталы со всего мира и создать в Беларуси десятки новых рабочих мест.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса
Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Именно в комплексе "Минск Мир" будет построен крупнейший торгово-развлекательный центр – "Мара Молл". Это обещает быть интереснейшей объект со всем комплексом торговых услуг, невероятных развлечений и огромным фудкортом с самой разнообразной кухней.

Очень важно, что "Минск Мир" будет подлинно "зеленым" уголком столицы. Щедрое озеленение и ландшафтный дизайн получат все дворы комплекса. А главным островком свежести станет большой парк площадью 10 гектаров, который будет разбит в самом центре комплекса. Таким образом, жилые кварталы выстроятся вдоль его границ, и для каждого жителя комплекса свой парк окажется в непосредственной близости. А в парке будут и скульптурные композиции, и тихие аллеи, и площадки для развлечений и занятиями спортом, и даже специальные зоны для выгула домашних питомцев!

Через весь комплекс будут проложены велодорожки, которые свяжут все кварталы воедино и позволят жителям хоть каждый вечер совершать приятные и безопасные велопрогулки.

В комплексе "Минск Мир" до конца января на покупку квартир действует рассрочка до 10 лет!

К слову, благодаря специальным видеотурам на сайте застройщика можно оценить, как продвигается строительство каждого комплекса и даже дома!

Как выбрать "свой" комплекс и "свою" квартиру?

Прежде всего, познакомиться с предложениями от "Дана Холдингз" на сайте компании. При этом стоит учитывать, что все жилые помещения, которые возводит застройщик в столице, имеют ряд общих преимуществ.

Прежде всего, все квартиры – свободной планировки. При этом выбор впечатляет – от небольших студий до огромных пентхаусов на самых высоких этажах или квартир с собственным входом прямо с улицы, чтобы чувствовать себя как в таунхаусе.

В некоторых домах квартиры имеют собственный вход прямо с улицы
В некоторых домах квартиры имеют собственный вход прямо с улицы

Еще одно преимущество – панорамное остекление. В квартирах предусмотрены не только большие французские окна, но и застекленные лоджии, балконы, а также открытые террасы.

Квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

В каждом доме – бесшумные и скоростные лифты OTIS, ведущего мирового производителя. При этом в некоторых домах будут установлены панорамные лифты – редкое предложение для столичных новостроек!

В каждом доме – бесшумные и скоростные лифты OTIS
В каждом доме – бесшумные и скоростные лифты OTIS

И, конечно, непременный атрибут всех домов трех комплексов – просторные дизайнерские лобби, в которых предусмотрена стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев. Обустраиваются также колясочные или байк-боксы для хранения велосипедов.

Непременный атрибут домов трех комплексов – просторные дизайнерские лобби
Непременный атрибут домов трех комплексов – просторные дизайнерские лобби

"Парк", "Маяк" или "Мир"? Выбор за вами, но только до конца января, если речь идет о длительной рассрочке на прежних условиях!

Возможны и существенные скидки – для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением банковских кредитов.

Доступны выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Подробную информацию о каждом комплексе и о каждом доме можно получить на сайте bir.by, по прямому номеру для всех мобильных операторов 7675 и по номеру телефона +375 17 269 32 90. Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, DanaCenter, 1-й этаж и работает ежедневно с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00.

Длительная рассрочка от застройщика, прежние условия которой действуют до конца января, – это реальная возможность решить квартирных вопрос для многих семей со стабильным доходом!

Изменяйте жизнь к лучшему!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
"Александрия": продажи нового дома начнутся 20 января
Фото из архива Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет сегодня на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Фото из архива Пресс-конференция о достижениях ученых в области высоких технологий пройдет сегодня в БЕЛТА
Картина дня: новые вызовы информбезопасности, изменения в налоговых вычетах и детский колядный обряд в Кличеве
Фото из архива МАРТ заключил соглашение с операторами связи о сдерживании цен на услуги в 2020 году
Фото из архива Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в 2019 году увеличился на 12,5%
Главное
Во время совещания Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах
Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза - Румас
Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции - Андрейченко
Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях
Топ-новости
Картина дня: новые вызовы информбезопасности, изменения в налоговых вычетах и детский колядный обряд в Кличеве
Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января - Каранкевич
Представители Администрации Президента проведут приемы граждан в январе
Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет сегодня на сайтах БЕЛТА и Минтруда
"Александрия": продажи нового дома начнутся 20 января
Кочанова: сенаторы должны оперативно реагировать на проблемы людей
Возможности адаптации инвалидов к труду в Минске расширяются
МАРТ заключил соглашение с операторами связи о сдерживании цен на услуги в 2020 году
Учащиеся Минска представят свои научные исследования на городской конференции
Вериго: ремонт на нитке Мозырь-Брест-3 не повлияет на транзит нефти в Европу
В Музее истории Могилева презентовали 500-летний меч
Заявки на участие в национальном отборе на "Евровидение-2020" принимаются до 17 января
В Токио представили дизайн билетов на Олимпиаду-2020
Андрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями граждан
За десять дней января решили разморозить семейный капитал более 440 семей из Минска
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.